Lise öğrencisinin trafik kazasında ölümüne dava

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında, 11. sınıf öğrencisi Julia İnanch'ın ölümüne, sınıf arkadaşı Lilav Heja Can'ın ise yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen iki sanığın, 25 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataköy 1. Kısım'da 5 Şubat'ta Furkan Toker'in kullandığı araca lise öğrencileri Julia İnanch ve Lilav Heja Can'ın otostop çekmek suretiyle bindikleri anlatıldı. İddianamede, Bakırköy istikametinde seyir halindeki otomobilin, Ömer Karadağ'ın kullandığı araçla "arkalı önlü makaslama yaparak" ilerlediği ifade edildi. Toker'in yönetimindeki otomobilin bir taksiye çarptıktan sonra yolun sol kısmına sürüklenerek, Karadağ’ın kullandığı araca ardından da bariyerlere çarptığı anlatılan iddianamede, bu sırada araçtan savrulan lise öğrencileri Julia İnanch'ın hayatını kaybettiği, Lilav Heja Can'ın da yaralandığı kaydedildi. İddianamede Toker ve Karadağ'ın savunmalarına da yer verildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Cem Yılmaz'ı kızdıran soru Baharda gelen kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı Genç Kızlar Ragbi Takımı Türkiye finallerinde

Bakırköy'e gitmek için otostop yapan kızları, paraları olmadığını söylemeleri üzerine aracına aldığını ifade eden Toker, trafikte 80-85 kilometre hızla giderken Karadağ'ın aracının da sol şeritten hızla gelerek önüne geçip otomobilinin sol üst tarafına sürttüğünü, kendisinin de sağ şeritte ilerleyen taksiye ardından bariyerlere çarparak durduğunu belirtti. Toker, bu sırada kızlardan birinin dışarıya fırladığını, art niyetinin olmadığını dile getirdi. Ömer Karadağ ise savunmasında, Toker'in kullandığı otomobilin, kendi aracının arkasına girerek, taciz etmeye başladığını anlattı. Karadağ, sol şeride geçtiğinde Toker'in aracının sağ arka köşesine çarptığını, kazada bir suçunun olmadığını kaydetti. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda ise sanık Furkan Toker'in birinci derecede asli kusurlu, diğer sanık Ömer Karadağ'ın ise ikinci derecede tali kusurlu olduğu belirtildi. Sanıkların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araçlarıyla süratli şekilde seyrettikleri, trafiğin yoğun olduğu esnada hız sınırını aşarak uygunsuz şerit değiştirdikleri anlatılan iddianamede, sanıkların başkalarının canlarına ve mallarına kasten zarar vermeyi istemeseler de bu davranışlarıyla zararın doğabileceğini bilmeleri gerektiği, bilinçli taksirle hareket ettikleri vurgulandı.