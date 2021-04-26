Lise, ortaokul, ilkokul sınavları ertelendi mi?

Koronavirüs vaka sayıları yüksek artışın ardından 40 binlere düştü. 3 Mayıs tarihine ertelenen sınavların yeniden tarih değişikliği olup olmayacağı ise merak ediliyordu.

LİSE, ORTAOKUL, İLKOKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin merak kesildiği konu hakkında açılamada bulunmuştu. Buna göre; “Eğer Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 3 Mayıs'taki sınavların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.” dedi.

26 Nisan günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlarla sınavlar ertelendi.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAKTI?

İllere gönderilen son yazıda; hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.