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Lise, ortaokul, ilkokul sınavları ertelendi mi?

26.04.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma açıklamasının ardından gözler okullara ve sınavlara çevrildi. Peki, lise, ortaokul, ilkokul sınavları ertelendi mi? Kabine Toplantısı sonrası sınavlar hakkında karar çıktı. İşte ayrıntılar!

Lise, ortaokul, ilkokul sınavları ertelendi mi?

Koronavirüs vaka sayıları yüksek artışın ardından 40 binlere düştü. 3 Mayıs tarihine ertelenen sınavların yeniden tarih değişikliği olup olmayacağı ise merak ediliyordu.

LİSE, ORTAOKUL, İLKOKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin merak kesildiği konu hakkında açılamada bulunmuştu. Buna göre; “Eğer Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 3 Mayıs'taki sınavların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.” dedi.

26 Nisan günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlarla sınavlar ertelendi.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Lise, ortaokul, ilkokul sınavları ertelendi mi?

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAKTI?

İllere gönderilen son yazıda; hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

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