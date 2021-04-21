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Lise sınavları ertelenecek mi? Bakan Selçuk'tan açıklama

21.04.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında lise sınavları ve yüz yüze eğitim detaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Son olarak 3 Mayıs'a ertelenen lise sınavlarının ardından bir kez daha sınav iptali olup olmadığı araştırılıyor. İşte, Bakan Selçuk'un sınav iptali konusunda yaptığı açıklama...

Lise sınavları ertelenecek mi? Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınav tarihlerine ilişkin açıklamada bulundu. Sınav tarihlerini düzenlerken Bilim Kurulu kararlarının dikkate alındığının altını çizen Bakan Selçuk, sınav tarihlerinin mevcut koşullar doğrultusunda şekillendiğini açıkladı. Peki, lise sınavları ertelenecek mi? İşte, ayrıntılar...

LİSE SINAVLARI ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı televizyon programında sınavların ertelenmesine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Lise sınavları 3 Mayıs’a ertelenmişti. Halihazırda mevcut koşullar, önümüzdeki kabine toplantısında sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinede yapılacak tartışmalar ve ortaya çıkacak sonuçlar, bize tabloyu yeniden gösterecek. Bilim Kurulu’nun öneri paketi yeniden karşımıza çıkacak ve biz eğer Bilim Kurulu’nun önerisiyle Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu fotoğrafla, ortaya çıkan tabloya, veriye göre eğer böyle bir şey gerekiyorsa biz tabi ki yaparız. Önce sağlık deyip de bunun gereğini yapmamak olur mu?"

Bu açıklamanın ardından sınav tarihlerinin akıbetinin Kabine Toplantısı kararları sonrasında belli olacağı tahmin ediliyor.


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