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Lise sınavları nasıl olacak? Lise sınavları ne zaman, iptal mi?

29.04.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka oranlarının artışıyla birlikte ilan edilen tam kapanma kararı sonrası lise öğrencileri sınavlar ertelendi mi, sınavlar iptal mi oldu mu gibi soruların yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lise sınavlarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Peki lise sınavları nasıl olacak? Lise sınavları ne zaman, iptal mi? İşte yanıtı...

Lise sınavları nasıl olacak? Lise sınavları ne zaman, iptal mi?

17 günlük tam kapanma kararı sonrası lise öğrencileri ve veliler sınavlar ertelendi mi, sınavlar iptal mi oldu mu sorularının yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Peki lise sınavları nasıl olacak?

LİSE SINAVLARI NASIL OLACAK? LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ, LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lise sınavlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, ''Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak. Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil. Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor.'' şeklinde konuştu.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Ziya Selçuk, öğrenci ve velilerin merak ettiği karne bilgisini de paylaştı. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Yüz yüze karne vermeyi istediklerini belirten Selçuk, ''Tam kapanma sürecinde hiçbir öğretmenimiz okula gitmeyecek. Öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu olmayacak.'' dedi.


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