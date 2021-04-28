Lise sınavları ne zaman olacak? Lise sınavları nasıl yapılacak?

Lise sınavları ertelenen öğrenciler arama motorları üzerinden bu konu hakkında araştırmalar yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavlarının gidişatı hakkında önemli açıklamalara yer verdi. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından öğrenciler lise sınavları ne zaman olacak? sorusunu araştırmaya başladı. İşte, detaylar...

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber canlı yayınında kendisine yöneltilen sorular hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak" diye konuştu.

