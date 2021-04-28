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Lise sınavları ne zaman olacak? Lise sınavları nasıl yapılacak?

28.04.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında lise sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, ikinci dönem liselerde tek sınav uygulancağını ifade etti. Peki, Lise sınavları ne zaman olacak? Lise sınavları nasıl yapılacak? İşte, ayrıntılar...

Lise sınavları ne zaman olacak? Lise sınavları nasıl yapılacak?

Lise sınavları ertelenen öğrenciler arama motorları üzerinden bu konu hakkında araştırmalar yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavlarının gidişatı hakkında önemli açıklamalara yer verdi. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından öğrenciler lise sınavları ne zaman olacak? sorusunu araştırmaya başladı. İşte, detaylar...

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber canlı yayınında kendisine yöneltilen sorular hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak" diye konuştu.

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sınav Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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