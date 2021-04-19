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Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

19.04.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklama ile sınavların, 3 Mayıs 2021’den itibaren “Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları” konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacağı duyuruldu. Peki, Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

Sınavlara yönelik süreç, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Bilindiği üzere; son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası artan vaka sayıları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselerde uzaktan eğitim ve sınav sürecinin detayları belli oldu.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ile sınav sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 13 Nisan salı yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.

Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

Genelgeye göre, 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime devam edileceği, 12'nci sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarının cumartesi ve pazar günleri de sürdürüleceği bildirildi.

Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDİLECEK

12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim devam edecek ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen kurslar cumartesi ve pazar günleri devam edecek.

Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde 12'nci sınıflar hariç, tüm sınıflar uzaktan eğitime geçecek.

Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda da tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

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