Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

Sınavlara yönelik süreç, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Bilindiği üzere; son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası artan vaka sayıları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselerde uzaktan eğitim ve sınav sürecinin detayları belli oldu.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ile sınav sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 13 Nisan salı yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.

Genelgeye göre, 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime devam edileceği, 12'nci sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarının cumartesi ve pazar günleri de sürdürüleceği bildirildi.