Lise sınavları ne zaman yapılacak? Ziya Selçuk açıkladı!

Pandemi sebebiyle bir süredir hayatımızda bulunan kısıtlamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazartesi günü yaptığı açıklamayla beraber genişletilmeye gidildiği belirtilmişti. İl bazında kademeli olarak açılacak olan okulların son durumu ne? Lise öğrencilerinin araştırdığı sorular arasında bulunan “Lise sınavları ne zaman yapılacak?” sorusunun cevabını Ziya Selçuk açıkladı!
Yüz yüze eğitime geçilme kararının ardından sınav takvimi ile ilgili beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı. Bakan Selçuk’un lise sınavları ile ilgili ayrıntıları aktardığı açıklamada, şu an için sınavların ertelenmesi ya da iptali ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
Ortaöğretimde birinci dönem içerisinde yapılamayan sınavların, yüz yüze yapılacağı bildirildi. 8 Mart 2021 itibariyle üç haftayı kapsayacak şekilde yapılması öngörülen sınavlar, eğitim kurumu zümre başkanları tarafından planlanarak, öğrenciler ile paylaşılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinde gerçekleşecek olan sınavların tüm tedbirler alınarak ve gerekli özen gösterilerek yapılacağını açıklamasında bir kez daha vurguladı.
Açıklamada brinci ve ikinci dönem şeklinde ayrılan bir sınav takvimi oluşacağı belirtildi. Birinci dönem içerisinde yapılamayan sınavlara dair işlemlerin 26 Mart’a kadar tamamlanması bekleniyor. Sorumluluk sınavlarına dair işlemler ise 31 Mart’ta Çarşamba günü sonlanacak. Tüm işlemler E-Okul sistemi üzerinden tamamlanacak.
2020 – 2021 eğitim – öğretim döneminin birinci yılına dair sınavlarını tamamlamış olan liseler, bahar dönemi sınavlarını 8 – 26 Mart tarihleri arasında tamamlayacak. Birinci dönem sınavlarını tamamlayamayan okullar ise bahar döneminin ilk sınavlarını 29 Mart – 16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek.
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