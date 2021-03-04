Lise sınavları ne zaman yapılacak? Ziya Selçuk açıkladı!

Pandemi sebebiyle bir süredir hayatımızda bulunan kısıtlamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazartesi günü yaptığı açıklamayla beraber genişletilmeye gidildiği belirtilmişti. İl bazında kademeli olarak açılacak olan okulların son durumu ne? Lise öğrencilerinin araştırdığı sorular arasında bulunan “Lise sınavları ne zaman yapılacak?” sorusunun cevabını Ziya Selçuk açıkladı!

Lise sınavları ne zaman?

Yüz yüze eğitime geçilme kararının ardından sınav takvimi ile ilgili beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı. Bakan Selçuk’un lise sınavları ile ilgili ayrıntıları aktardığı açıklamada, şu an için sınavların ertelenmesi ya da iptali ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Ortaöğretimde birinci dönem içerisinde yapılamayan sınavların, yüz yüze yapılacağı bildirildi. 8 Mart 2021 itibariyle üç haftayı kapsayacak şekilde yapılması öngörülen sınavlar, eğitim kurumu zümre başkanları tarafından planlanarak, öğrenciler ile paylaşılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinde gerçekleşecek olan sınavların tüm tedbirler alınarak ve gerekli özen gösterilerek yapılacağını açıklamasında bir kez daha vurguladı.