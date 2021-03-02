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Lise sınavları yüz yüze yapılacak mı? Lise sınavları ertelendi mi?

02.03.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Lise sınavları yüz yüze yapılacak mı? Lise sınavları ertelendi mi?

Salgın hızını yavaşlatmak için sınavların internet üzerinden yapılması kararı alınmıştı. Bu karar ile beraber öğrenciler hem eğitimlerine hem de yapılan sınavlara online olarak katılıyordu. Yapılan Kabine Toplantısından sonra normalleşme süreciyle ilgili alınan kararlardan biri de sınavların yüz yüze yapılıp yapılmayacağı oldu. Öğrencilerin karardan sonra en çok merak ettiği sorular “Lise sınavları yüz yüze yapılacak mı?”, “Lise sınavları ertelendi mi?” oldu.

Korona virüsü hayatımıza girdiğinden beri hayatımıza pek çok kısıtlama dahil oldu. Bu kısıtlamalar arasında bulunan okulların uzaktan eğitime geçmesi kararı ise bir süredir devam ediyor. Okulların 2 Mart’ta yüz yüze açılması kararı ile binlerce öğrenci sınavlar hakkındaki kararları da merak etmeye başladı. Peki lise sınavları yüz yüze yapılacak mı? Lise sınavları ertelendi mi?

Lise sınavları yüz yüze olacak mı?

Geçtiğimiz günlerde lise sınavları ile ilgili yapılan açıklamalarda kararın 8 Mart’tan sonra netleşeceği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dün gerçekleşen Kabine Toplantısı kararlarında, normalleşme adımları arasında lise sınavları da gündeme geldi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, liselerin düşük ve orta riskli illerde, 9, 10 ve 11. sınıfların haftada 2 gün, 12.sınıfların ise haftada 16-24 saat olarak seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitime başlayacağını açıklandı. Riskli ve çok yüksek riskli illerde ise eğitimin, 12. sınıf öğrencileri için seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat arasında gerçekleşeceği bilgisi verildi. Riskli ve çok riskli bölgeler de 81 ilde alınan genel karar dışında, sınavların yüz yüze yapılacağı paylaşıldı.

Lise sınavları ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamada, 8 Mart’tan sonra illerin durumuna göre kararların alınacağını söyledi. Düşük riskteki illerde vaka sayıları artış gösterirse, kararların valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu tarafından verileceğini belirten Selçuk, sınavların yüz yüze yapılması konusunda ise gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti. 8 Mart tarihinden sonra vakaların artış hızına göre sınavların nasıl yapılacağı konusu tekrar gündeme gelecek gibi gözüküyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk yüz yüze eğitim
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