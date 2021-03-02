Korona virüsü hayatımıza girdiğinden beri hayatımıza pek çok kısıtlama dahil oldu. Bu kısıtlamalar arasında bulunan okulların uzaktan eğitime geçmesi kararı ise bir süredir devam ediyor. Okulların 2 Mart’ta yüz yüze açılması kararı ile binlerce öğrenci sınavlar hakkındaki kararları da merak etmeye başladı. Peki lise sınavları yüz yüze yapılacak mı? Lise sınavları ertelendi mi?

Lise sınavları yüz yüze olacak mı?

Geçtiğimiz günlerde lise sınavları ile ilgili yapılan açıklamalarda kararın 8 Mart’tan sonra netleşeceği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dün gerçekleşen Kabine Toplantısı kararlarında, normalleşme adımları arasında lise sınavları da gündeme geldi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, liselerin düşük ve orta riskli illerde, 9, 10 ve 11. sınıfların haftada 2 gün, 12.sınıfların ise haftada 16-24 saat olarak seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitime başlayacağını açıklandı. Riskli ve çok yüksek riskli illerde ise eğitimin, 12. sınıf öğrencileri için seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat arasında gerçekleşeceği bilgisi verildi. Riskli ve çok riskli bölgeler de 81 ilde alınan genel karar dışında, sınavların yüz yüze yapılacağı paylaşıldı.