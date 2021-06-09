HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Lise taban puanları belli oldu mu? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak?

Lise taban puanları belli oldu mu? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak?

09.06.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS'nin gerçekleşmesinin ardından gözler lise taban puanlarına ve lise tercih aşamasında en önemli kriterlerden biri olan yüzdelik dilimlere çevrildi. Peki lise taban puanları belli oldu mu? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak?

Lise taban puanları belli oldu mu? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak?
  1. sınıf öğrencilerinin hayalindeki liseye gitmek için dönem boyunca çalıştığı LGS sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bunun ardından öğrenciler Lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya koyuldu. Tüm öğrenciler puanlarına göre en iyi tercihi yapmak istiyor. Bu yüzden liselere ilişkin araştırma yapıyor. Peki Lise taban puanları belli oldu mu? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Lise öğrencisi adayları değerlendirmek istediği liselerinin taban puanını ele alıp ona göre, kendilerine en uygun tercihleri yapmak istiyor. Bu nedenle lise taban puanları araştırılıyor. Liselere giriş için öğrencilerin birbiriyle yarıştığı LGS'deki yüzdelik dilimlerin bu noktada önemli bir yeri oluyor. Öğrencilerin aldığı puan kadar yüzdelik dilimleri de hesaba katılıyor. 0,03 yüzdelik dilimine giren
öğrenci ülkenin en iyi liselerinde okumaya hak kazanıyor. Bütün anadolu liseleri taban puanları, en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini öğrencilere sunuyor. Ancak 2021 lise taban puanları hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

2021 LGS LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB, LGS 2021 lise tercih başvurularını başlatacak. MEB'in yayınladığı 2021 lise tercih kılavuzunda liselerin taban puanları, lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi bilgiler yer alacak.

Bu noktada LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu doğuyor. LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Öğrenciler LGS sonuçlarını 30 Haziran 2021'de öğrenebilecek.

Lise taban puanları belli oldu mu? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak?

LGS YÜZDELİK DİLİM NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde veya bulunduğu ilde başarı puanına göre hangi sıralamada yer aldığının yüzde olarak ifade edilmesidir. Yüzdelik dilim sınav sonuçları değerlendirme aşamasında ele alınan önemli konular arasındadır. Yüzdelik dilim demek, öğrencinin kaçıncı sırada olduğunun ifade edilmesi demektir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
LGS soruları hakkındaki iddialara yanıt verdiLGS soruları hakkındaki iddialara yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hayvan hakları yasasında sona gelindi!

Hayvan hakları yasasında sona gelindi!

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Operasyonlar 06.00'da başladı! Çok sayıda gözaltı

Operasyonlar 06.00'da başladı! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.