Lise taban puanları belli oldu mu? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak?

Lise öğrencisi adayları değerlendirmek istediği liselerinin taban puanını ele alıp ona göre, kendilerine en uygun tercihleri yapmak istiyor. Bu nedenle lise taban puanları araştırılıyor. Liselere giriş için öğrencilerin birbiriyle yarıştığı LGS'deki yüzdelik dilimlerin bu noktada önemli bir yeri oluyor. Öğrencilerin aldığı puan kadar yüzdelik dilimleri de hesaba katılıyor. 0,03 yüzdelik dilimine giren
öğrenci ülkenin en iyi liselerinde okumaya hak kazanıyor. Bütün anadolu liseleri taban puanları, en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini öğrencilere sunuyor. Ancak 2021 lise taban puanları hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB, LGS 2021 lise tercih başvurularını başlatacak. MEB'in yayınladığı 2021 lise tercih kılavuzunda liselerin taban puanları, lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi bilgiler yer alacak.
Bu noktada LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu doğuyor. LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Öğrenciler LGS sonuçlarını 30 Haziran 2021'de öğrenebilecek.
Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde veya bulunduğu ilde başarı puanına göre hangi sıralamada yer aldığının yüzde olarak ifade edilmesidir. Yüzdelik dilim sınav sonuçları değerlendirme aşamasında ele alınan önemli konular arasındadır. Yüzdelik dilim demek, öğrencinin kaçıncı sırada olduğunun ifade edilmesi demektir.
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