sınıf öğrencilerinin hayalindeki liseye gitmek için dönem boyunca çalıştığı LGS sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bunun ardından öğrenciler Lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya koyuldu. Tüm öğrenciler puanlarına göre en iyi tercihi yapmak istiyor. Bu yüzden liselere ilişkin araştırma yapıyor. Peki Lise taban puanları belli oldu mu? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Lise öğrencisi adayları değerlendirmek istediği liselerinin taban puanını ele alıp ona göre, kendilerine en uygun tercihleri yapmak istiyor. Bu nedenle lise taban puanları araştırılıyor. Liselere giriş için öğrencilerin birbiriyle yarıştığı LGS'deki yüzdelik dilimlerin bu noktada önemli bir yeri oluyor. Öğrencilerin aldığı puan kadar yüzdelik dilimleri de hesaba katılıyor. 0,03 yüzdelik dilimine giren

öğrenci ülkenin en iyi liselerinde okumaya hak kazanıyor. Bütün anadolu liseleri taban puanları, en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini öğrencilere sunuyor. Ancak 2021 lise taban puanları hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

2021 LGS LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB, LGS 2021 lise tercih başvurularını başlatacak. MEB'in yayınladığı 2021 lise tercih kılavuzunda liselerin taban puanları, lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi bilgiler yer alacak.

Bu noktada LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu doğuyor. LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Öğrenciler LGS sonuçlarını 30 Haziran 2021'de öğrenebilecek.