‘Lise ve ortaokul sınavları iptal mi? Sınavları ne zaman yapılacak?’ sorusuna cevap!

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk da normal şartlarda 3 kere yapılması planlanan sınavların salgın döneminde 1’er kez yapıldığını vurgulayarak, öğrencilerin yararına olacak bir sistem üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Bakan Selçuk, lise ve ortaokullarda sınavların ne zaman yapılacağına dair bilgi de paylaştı.

Lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak?

Sosyal medyan öğrencilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerle ilgili bir çalışma için gençlerin soru ve önerilerini paylaşmasını istedi. ‘’#lisedebence etiketiyle soru ve önerilerinizi paylaşın. Cevapları buradan iletmeye gayret edeceğim. Lütfen paylaşımlarınız sınav iptalleri dışında olsun. Onu ayrıca görüşeceğiz" diyen Bakan Selçuk’un paylaşımına kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni ve yorum geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17.00 itibarıyla uzaktan eğitime başlayacağını açıklamıştı. Okullarda 3 Mayıs’ın ardından yapılması düşünülen dönem sınavlarının, 17 Mayıs sonrasına ertelendiği açıklanmıştı.

Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacağını söyleyen Bakan Selçuk, sınav tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Selçuk sınavlar ile ilgili de konuşan Selçuk, bir dönemde 3 sınav yapılması gerekirken, tek sınav yapıldığını anımsatarak, bir not verilmesi gerektiğini söyledi. Öğrencilerin hayrına olmayan bir şeyi yapmayacaklarını belirten Selçuk, ‘’Geleceği de düşünmek zorundayız." açıklamasında bulundu.

Kabine Toplantısının ardından MEB sınavlarla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Okullarda 3 Mayıs’tan sonra yapılması düşünülen dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." ifadeleri paylaşılmıştı.

TÜM SINAVLAR ERTELENMİŞTİ Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek tüm sınavların ertelendiğini bildirmişti.

Kreş, anaokulu, 8. ve 12. sınıflar da dâhil olmak üzere tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildiğini duyuran Erdoğan, tüm sınavların da ertelendiğini vurgulamıştı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyleydi; Yüz yüze eğitim takvimi hakkında bilgiler veren Bakan Selçuk, "Ortaokullarda 2. dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında bitti. Liselerde biraz daha fazla. 12. sınıfların sınavlarının hepsi tamamlandı. Diğer sınıflarla alakalı da 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde hemen hemen yüzde 40'a yakın sınav tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.” dedi.

YKS VE LGS ERTELENİR Mİ? Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.