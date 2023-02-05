İstanbul'da eğitime 6 Şubat Pazartesi kar tatili arası verildi. İstanbul'da okuyan milyonlarca lise ve üniversite öğrencileri kendileri için de tatil haberi bekliyorlardı. Vali Ali Yerlikaya "Temel eğitim kurumları ve ortaöğretimler için eğitime 1(bir) gün ara verildi." açıklaması yapmasından sonra üniversiteler ve liseler de tatil oldu mu merak edildi. Peki Lise ve üniversiteler tatil mi? İstanbul'da kar tatili 6 Şubat Pazartesi günü lise ve üniversiteler de tatil mi? İşte merak edilenler...

İSTANBUL'DA LİSELER TATİL Mİ?

İstanbul'da kar yağışının artmasıyla yarın için okullar tatil haberi bekleniyordu. Beklenen haber bugün akşam saatlerinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Ortaöğretimler de yani liseler de İstanbul'da yarın tatil olacak.



Yerlikaya,

" Kıymetli Hemşehrilerim

Sevgili Öğrenciler,

⏰20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre

????İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle

✅Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul'da temel öğretim kurumları ve ortaöğretimde eğitime bir günlük ara verildi. Temel öğretim ve liselerde yarın tatil olduğunun açıklanmasının ardından gözler üniversitelere çevrildi. Şu an için İstanbul'daki üniversitelerde 6 Şubat Pazartesi kar tatili verilecek mi bilinmiyor. İstanbul'da üniversiteler tatil mi olacak konusuna dair bir açıklama gelmesi halinde gerekli bilgilere haberimizden ulaşabileceksiniz.



