HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lisede dehşet anları! Beden eğitimi dersinde yaşananlar sonrası okula tabanca ve tüfekle geldi

Lisede dehşet anları! Beden eğitimi dersinde yaşananlar sonrası okula tabanca ve tüfekle geldi

25.03.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir lisede dehşete düşüren bir olay yaşandı. Beden eğitimi dersinde öğrenciler arasında kavga çıkması sonrası 16 yaşındaki lise öğrencisi H.A. okula kurusıkı tabanca ve tüfekle geldi. Öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilen öğrenci, polise teslim edildi. Yaşanan korkunç olay sonrası bazı öğrenciler izin alıp okuldan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lisede dehşet anları! Beden eğitimi dersinde yaşananlar sonrası okula tabanca ve tüfekle geldi

Okulda dehşet anlarının yaşandığı olay saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda beden eğitimi dersinde H.A., O.C.B. ve B.U. isimli öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

KAVGADAN SONRA OKULA KURUSIKI TABANCA VE TÜFEKLE GELDİ

Öğretmen D.K. tarafından ayrılan kavganın ardından iddiaya göre liseli H.A.,kurusıkı tabanca ve tüfekle okula geldi.

1a6044ce035caf814fa44e52ddfb441d

ÖĞRETMENLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Öğretmenleri, elinde silahlarla koridorda bulunan öğrenciyi etkisiz hale getirerek okula çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

4bc58bbc98a38e3c28e0320f81cfcefc

Okul çevresinde güvenlik önlemi alınırken, H.A. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

4d64eb32f80197b8ec16feb4da4d1d0f

Yaşananlar üzerine bazı öğrenciler izin alıp, okuldan ayrılırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

675e82dd1989d557928f7dbe6533a3b5

İzleyenleri çileden çıkartan olayda tavırlarıyla herkesin takdirini toplayan Eyüp öğretmen konuştu! "Ağlaya ağlaya..."İzleyenleri çileden çıkartan olayda tavırlarıyla herkesin takdirini toplayan Eyüp öğretmen konuştu! "Ağlaya ağlaya..."

3896b53f5cd5b03a650e9e66b9c9384e

d2dc08a395408a59e45867e076d1bcc0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arınç'tan dikkat çeken 'fiyat' açıklaması: Demek ki Evliya Çelebi bugünleri görseydi kahrından ölecektiArınç'tan dikkat çeken 'fiyat' açıklaması: Demek ki Evliya Çelebi bugünleri görseydi kahrından ölecekti
Takviye kuvvet sevk edildi, şehir ayağa kalktıTakviye kuvvet sevk edildi, şehir ayağa kalktı
Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştuAnkara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu
Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Erdoğan: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksiniz

Erdoğan: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksiniz

Rusya'dan flaş açıklama: Batılılar topyekün savaş ilan etti

Rusya'dan flaş açıklama: Batılılar topyekün savaş ilan etti

Yasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz var

Yasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz var

Kadirov duyurdu: Ele geçirdik

Kadirov duyurdu: Ele geçirdik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.