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Lisede ders sırasında yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

İzmir’deki Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında ders sırasında yangın çıktı.

Lisede ders sırasında yangın çıktı

İzmir’deki Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında ders sırasında yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın öğle saatlerinde İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın, ders saatinde başladı. Durumu fark eden öğretmenler öğrencileri binanın dışına çıkardı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Lisede ders sırasında yangın çıktı

Lisede ders sırasında yangın çıktı

Lisede ders sırasında yangın çıktı

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