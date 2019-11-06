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Lisede 'gözetmensiz sınav' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:52 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, 2 yıldır sınavlara gözetmensiz giriyor.

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'de Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, 2 yıldır sınavlara gözetmensiz giriyor.
Kırşehir'de Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 yıldır 'gözetmensiz sınav' uygulaması yapılıyor. Öğrenciler, okul yönetimince alınan karar kapsamında sınavlara gözetmen olmadan giriyor. 2 yıldır yaptıkları uygulamayla ilgili konuşan Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Vahapoğlu, eğitimin önemine değinerek, "Biz okulumuzda eğitim ve öğretimi 3'e ayırdık. Birincisi, mesleki ve eğitimde uygulamayı artırmak için döner sermaye üzerinden çok iş alıyoruz. Öğrencilerimiz üreterek öğreniyorlar. İkincisi akademik başarıyı artırmak için okul içindeki deneme sınavları ve eğitimlerle akademik yönden öğrencilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü de, sosyal projeler geliştiriyoruz. 2 yıldır gözetmensiz sınav uygulamasını sürdürüyoruz. Biz ve öğrencilerimiz de bu durumdan memnun" dedi.
'ÖNCELİĞİMİZ, ÖĞRENCİLERİMİZE DÜRÜSTLÜK AŞILAMAK'
Okulun Matematik Öğretmeni Ömer Yılmaz ise, gözetmensiz sınav uygulamasında amaçlarının, öğrencilere dürüstlüğü aşılamak olduğunu söyledi. Yılmaz, "2 yıldır okulumuzda gözetmensiz sınav yapmaktayız. Buradaki önceliğimiz öğrencilerimize dürüstlüğü aşılamak. Gözetmensiz sınav yaparak onlara güvendiğimizi göstermek istedik. Öğrencilerimiz bu durumdan çok memnunlar. Gerekli hassasiyeti gösteriyorlar" dedi.
'HİÇBİR KOPYA GİRİŞİMİ OLMADI'
Okulun 10'uncu sınıf öğrencisi Emine Altun ise, gözetmensiz sınav uygulamasından memnun olduklarını belirterek, "Daha özgüvenli oluyoruz. Öğretmenlerimiz bize güveniyor. Bu bizi daha çok mutlu ediyor. Şu ana kadar hiçbir kopya girişimi olmadı. Herkes kendi bildiklerini yaptı" diye konuştu.

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