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Lisede kavga ihbarına giden polisler böyle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri gördükleri manzaraya hayran kaldı.Tekirdağ Saray İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerinin okulda kavga ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Lisede kavga ihbarına giden polisler böyle karşılandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri gördükleri manzaraya hayran kaldı.
Tekirdağ Saray İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerinin okulda kavga ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede okula giden polis ekipleri bahçeye girince gördükleri manzara karşısında şok oldu. İhbarda bulunan öğrenciler polis teşkilatının 174. yıldönümü kapsamında polis ekiplerine sürpriz yaparak, sözde kavgayı ayırmaya gelen polis ekiplerini çiçek, pasta ve Türk bayrağı ile karşıladı. Kavga diye geldikleri okulda çiçek ve bayraklarla karşılanan polis ekipleri ise öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra okul yönetimi ve öğrenciler tarafından polis teşkilatının 174. yıldönümü nedeniyle getirilen pasta polisler tarafından kesildi.

Lisede kavga ihbarına giden polisler böyle karşılandı

Lisede kavga ihbarına giden polisler böyle karşılandı

Lisede kavga ihbarına giden polisler böyle karşılandı

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