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Lisede keskin koku; öğrenciler tahliye edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 17:40 | Son Güncelleme

OKULDA İNCELEME YAPILDI Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Ali Dilmen Anadolu Lisesi'nde, keskin koku nedeniyle öğrenciler çıkarıldıktan sonra yapaılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Lisede keskin koku; öğrenciler tahliye edildi (2)

OKULDA İNCELEME YAPILDI
Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Ali Dilmen Anadolu Lisesi'nde, keskin koku nedeniyle öğrenciler çıkarıldıktan sonra yapaılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Olayın etkisinde kalan öğrencilerin ders yapabilecek durumda olmaması gerekçesiyle eğitime bugün için ara verildi. Bilgi almak üzere okula gelen Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, şunları söyledi:
"Birkaç öğrencimizin solunumda güçlük çektiği, bir gaz havası oluştuğu, öğrencilerin ve öğretmen arkadaşlarımızın bundan etkilendiği ifade edildi. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlar yetkilileri buradalar. Her kurum ve kuruluş kendi görev ve sorumlulukları çerçevesinde olayı irdelediler, incelediler; yine bilindiği üzere herhangi bir sorun olmadığı herkes tarafından görüldü ve bilindi. Muhtemelen geçen bir araçtan sızan bir gaz, öğrencilerimizi olumsuz etkilenmesine yol açtı, diye düşünüyorum. Ekip burada, sağlık görevlileri kardeşlerimiz bekleyecekler. Herhangi bir olumsuzluk yaşandığında derhal müdahale etmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara öğrencilerimizin öğretmenlerimizin gerekirse vatandaşlarımızın naklini sağlamak üzere burada mesai bitim saatine kadar bekleyecekler. Öğrencilerimizin de bu atmosfer içerisinde ders yapamayacakları gerekçesiyle okulun öğleden sonra tatil edilmesinde fayda gördük. Herhangi bir olumsuzluk yoktur. Olacağını da düşünmüyorum."

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Lisede keskin koku; öğrenciler tahliye edildi (2)Lisede keskin koku; öğrenciler tahliye edildi (2)Lisede keskin koku; öğrenciler tahliye edildi (2)Lisede keskin koku; öğrenciler tahliye edildi (2)

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