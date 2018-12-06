Lisede taciz protestosuna katılan öğrencilere büyük şok!

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olan Eylül adlı bir kız öğrencinin şikayeti üzerine öğretmen hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'basit tehdit' suçlarından dava açıldı. Öğretmenin görevine devam etmesine tepki gösteren öğrenciler okulda eylem yaparak dersleri boykot etti.
Diken'in aktardığı habere göre, eylemin ardından okul idaresinin bazı öğrencilere soruşturma açtığı ortaya çıktı.
Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Twitter hesabından paylaştığı belgeye göre öğrenciler ‘izinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek'le suçlandı.
ÖĞRENCİLERE UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİ
Okul idaresi, öğrencilere 10-14 Aralık tarihlerinde uygulanmak üzere okuldan 5 günlük uzaklaştırma cezası verdi.
Yarkadaş, "Küçük Çekmece Kadriye Moroğlu Lisesi'nde öğretmen tacizini protesto eden öğrencilerden 15'ine 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Okul yönetiminin bu tavrı 'Tacize uğrasanız da susun' anlamına geliyor. Susmayan gençler ise cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı.
Bianet'in haberine göre ise; liseden geçen sene mezun olarak bu sene üniversiteye başlayan Eylül adlı kadın öğrenci, lisedeki coğrafya öğretmeninin tacizlerini mahkemeye taşımış ve şu ifadeleri kullanmıştı.
İlk kez 10. Sınıfta dersime girdi. Sınıftaki öğrencilerle aracı olmam için beni seçtiğini söyleyerek numaramı istedi. Ben hep iyi bir öğrenciydim ve öğretmenlerimle de aram iyiydi. O yüzden sorgulamadan numaramı paylaştım.
— Özellikle kız öğrencilerin olduğu ortamlarda cinsel içerikli şakalar yaparak kendince bir mizah geliştirmişti mesela. 11. Sınıfta sanırım, benim ondan uzaklaşmaya başladığımı fark etti. Ve ilişki çok enteresan bir hal almaya başladı.
— Biz sınıfta 80 dakikalık blok ders yaparken beni yanına çağırdı ve sıra arkadaşımın kim olduğunu sordu. Bir kız öğrenci o da. İsmini söyledim ve çok rahat bir şekilde bana ‘Buna vereceksin hapı, bir yere götüreceksin sabaha kadar dans edecek ve sen izleyeceksin' dedi. Ben zaten ilk ciddi kırılmamı burada yaşadım.
— "Aynı ders içinde ise başka bir öğrenciye ‘Sigara mı içtin sen?' diye yaklaşıp boynuna yüzünü gömerek koklamaya çalıştı. Öğrencinin tepkisi üzerine ise geri adım attı.
— "Bu olayın ardından da geceleri bana ‘İyi geceler olsun Eylül'üm' diye mesaj atmaya başladı. Bir erkek arkadaşımla bizi evinde birlikte içki içmeye çağırdı.
Aynı liseden geçen yıl mezun olan bir öğrenci tarafından dava edilen öğretmenin mesajlarından bazıları şu şekilde:
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