Lisede taciz protestosuna katılan öğrencilere büyük şok!

Bianet'in haberine göre ise; liseden geçen sene mezun olarak bu sene üniversiteye başlayan Eylül adlı kadın öğrenci, lisedeki coğrafya öğretmeninin tacizlerini mahkemeye taşımış ve şu ifadeleri kullanmıştı.

İlk kez 10. Sınıfta dersime girdi. Sınıftaki öğrencilerle aracı olmam için beni seçtiğini söyleyerek numaramı istedi. Ben hep iyi bir öğrenciydim ve öğretmenlerimle de aram iyiydi. O yüzden sorgulamadan numaramı paylaştım.

— Özellikle kız öğrencilerin olduğu ortamlarda cinsel içerikli şakalar yaparak kendince bir mizah geliştirmişti mesela. 11. Sınıfta sanırım, benim ondan uzaklaşmaya başladığımı fark etti. Ve ilişki çok enteresan bir hal almaya başladı.

— Biz sınıfta 80 dakikalık blok ders yaparken beni yanına çağırdı ve sıra arkadaşımın kim olduğunu sordu. Bir kız öğrenci o da. İsmini söyledim ve çok rahat bir şekilde bana ‘Buna vereceksin hapı, bir yere götüreceksin sabaha kadar dans edecek ve sen izleyeceksin' dedi. Ben zaten ilk ciddi kırılmamı burada yaşadım.

— "Aynı ders içinde ise başka bir öğrenciye ‘Sigara mı içtin sen?' diye yaklaşıp boynuna yüzünü gömerek koklamaya çalıştı. Öğrencinin tepkisi üzerine ise geri adım attı.

— "Bu olayın ardından da geceleri bana ‘İyi geceler olsun Eylül'üm' diye mesaj atmaya başladı. Bir erkek arkadaşımla bizi evinde birlikte içki içmeye çağırdı.