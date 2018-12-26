Lisede tam donanımlı televizyon ve radyo stüdyosu

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da Hamitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü öğrencileri, stüdyo ve reji ortamında eğitim görüyor. Sektörle lise sıralarında tanışan öğrenciler, yerel ve ulusal kanallarda çalışabilecek tecrübeye sahip olarak okuldan mezun oluyor.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Hamitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencileri, derslerini uygulamalı olarak görüyor. Televizyon stüdyosu, reji, radyo ünitesi, kurgu atölyesi gibi bölümlere sahip olan okulda eğitim gören öğrenciler, tıpkı televizyon programındaymış gibi projelerini hazırlayarak verilen görevin başına geçiyor. Ana haber bültenini sunacak olan öğrencinin hazırlık odasında makyajı yapılarak yayına hazırlanıyor. Bu sırada stüdyo ekibi de yayına hazırlanıyor. Canlı yayını aratmayan ortamda haber sunup çeşitli programlar yapan öğrenciler, sektörle lise sıralarında tanışma fırsatı buluyor.

Haber stüdyosu, reji, fotoğraf stüdyosu, kurgu laboratuvarı, hazırlık odaları gibi yayın yapılabilecek tüm birimlerin okulda mevcut olduğunu belirten Radyo ve Televizyon Bölümü Atölye Şefi Samet Arabacı, sektördeki tüm aşamaların ve zorlukların lise yıllarında öğrencilere aşılandığını belirtti. Yapılan yayınların öğrencilere not olarak geri döndüğünü belirten Arabacı, "Öğrencilerimiz temel fotoğrafçılık ve kameramanlık eğitimi alıyorlar. Bu eğitimleri aldıktan sonra 11'inci sınıfta uygulamaya doğru geçiş yapıyoruz. Uygulama olmadığı zaman meslek lisesinin bir anlamı kalmıyor. Bundan dolayı uygulama yapmamız gerekiyor. Yapılan uygulamalarla birlikte öğrenciler sahada iş yapacağı zaman veya 12'nci sınıfta staja gideceği zaman buralardaki tüm zorlukları görüyorlar. Öğrencilerimiz bu stüdyolarda ulusal kanallarda olan tüm imkanları görüyorlar. Stüdyomuzda yapılan çekimlerle rejideki arkadaşlar tıpkı canlı yayındaymış gibi çekimlerini tamamlıyor. Öğrenciler buradan mezun olduklarında ulusal ve yerel kanallarda iş yapabilecek duruma geliyor" dedi.

Canlı yayın havasında ana haber bülteni sunan 12'nci sınıf öğrencisi Peruze Ersöz ise, "Bölümü okumaya başladıktan sonra daha çok sevdim. Dışarıdan göründüğü gibi bir bölüm değilmiş. Okul içerisinde bize çeşitli performanslar veriliyor. Kısa film, klip, photoshop çalışmaları, afiş çalışmaları gibi ödevler veriliyor. Stüdyoları bunun için kullanıyoruz. 10 Kasım, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi özel günlerde öğretmenlerimiz bizleri çekimlere götürüyor. Bölüm dışarıdan basitmiş gibi görünüyor ama içine girdikten sonra bazı zorlukları olduğunun farkına vardık. Okulda bulunan atölyeler sayesinde teknik açıdan kamera, fotoğraf makinesi gibi teknik aletleri daha yakından tanıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sayesinde ileride iyi bir kurgucu olacağıma inanıyorum. Çeşitli kurgu programlarını rahatlıkla kullanabileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.