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Lisede yeni öğrencilere simit atmaya inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

KADIKÖY Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneği sosyal medyada tepki çekti.

Lisede yeni öğrencilere simit atmaya inceleme

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneği sosyal medyada tepki çekti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, inceleme başlattı. Bazı öğrenciler, "Armamızda martı olduğu için yeni başlayanlara simit atmak gelenek. Bayat simitleri atıyoruz" derken, sosyal medyadaki eleştirilerde de simitin nimet olduğu, yerlere atılmaması gerektiği yorumları yapıldı.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde çekildiği ileri sürülen görüntüler sosyal medya hesaplarında çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Paylaşılan bir görüntüde ise okul müdürünün, bu geleneğe son verilmesi konusunda veli ve öğrencilere çağrıda bulunduğu yer aldı.

Her yıl tekrarlandığı belirtilen geleneği sosyal medyada eleştirenler, simitin nimet olduğunu, yerlere atılmasının gelenek olamayacağını savundu. Paylaşımlarında bu geleneği savunan bazı kişiler ise, armasında martı bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi'nin mezunları ile okula yeni başlayan öğrencilerin martı olarak sayıldığını belirterek, bunun yeni başlayan öğrencilere 'hoş geldin' merasimi olarak bir gelenek şeklinde sürdürüldüğünü dile getirdi. Bu kişiler ayrıca, atılan simit parçalarının göreviler tarafından hemen süpürülerek temizlendiği belirtti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır." denildi.

ÖĞRENCİLER SİMİT ATMA GELENEĞİN ANALATTI

Kadıköy Anadolu Lisesi'ne giden bir öğrenci: ‘"Okulun simgesi martı olduğu için, bildiğiniz üzere de martılara simit atılır. Biz de yeni gelen öğrencilere, hazırlık sınıflarına 'martı' diyoruz. Yeni martılar. Öyle oldukları için biz de onlara simit atıyoruz. Atılan simitler genelde bayat oluyor. Sosyal medya üzerinden temizlik işçilerine çok yüklendiler ama toplanan simitler sokak hayvanlarına veriliyor. ‘’dedi.

Öğrenci Yiğit Divriklioğlu da, "’Simit atma olayı bizim eskiden beri devam eden bir geleneğimiz. Ben bu okula gelmeden önce de bu geleneğin olduğunu biliyordum. Okulda böyle bir geleneğin olması beni mutlu etmişti. Biz bu simitleri önceden topluyoruz. Kurumuş ve bayat simitleri alıyoruz biz. Daha sonrasında toplanan simitler çöpe değil martılara atılıyor. Hiçbir öğrencinin canı yanmıyor. Biz bunu ne vahşet için ne de öğrencilere zarar gelmesi için yapıyoruz. Kesinlikle israf olmuyor. Zaten kurumuş ve bayat simitleri kimsenin yiyebileceğini düşünmüyorum. Bu bizim bir geleneğimiz. Okulumuzun simgesi martıdır. Biz de yeni gelen yavru martılarımızı bu şekilde karşılıyoruz. ‘’dedi.

Okul yönetimi olayla ilgili bir açıklama yapmazken,bazı görevlilerin öğrencilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle röportaj yapılmasını istemediği görüldü.

(FOTOĞRAF)

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