Lisedeki başkanlık seçimine ünlülerden destek

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Fatih Anadolu Lisesi'nde 'Okul Meclis Başkanlığı' sosyal medyada renkli görüntülere sahne oldu. Başkan adayı 3 öğrenci Ahmet Kural, Murat Boz, Mithat Körler ve Acun Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerden sosyal medya üzerinden destek aldı. Ünlüler, video görüntülerini göndererek hangi adaya destek verdiklerini açıkladı.

Fatih Anadolu Lisesi'nde yarın yapılacak olan okul meclis başkanlığı seçimi için 12'nci sınıf öğrencileri Halil Kil ve Hakan Çelik ile 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Baş aday oldu. Adaylar oluşturdukları ekiplerle, bir yandan okulda kurdukları stantlarda seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sosyal medya üzerinden ünlü kişilere ulaşarak destek aldı. Aralarında Ahmet Kural, Murat Boz, Mitat Körler, Acun Ilıcalı, boksör Avni Yıldırım, vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile Eskişehirsporlu futbolculardan İsmail Oykun'un bulunduğu ünlüler, çektikleri video görüntülerini destekledikleri adaylara gönderdi. Adaylar da bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak öğrenci arkadaşlarından oy istedi.

ACUN ILICALI ABD'DEN GÖNDERDİ

Başkan adaylarından Yağmur Baş, Acun Ilıcalı'nın kendilerine Miami'den görüntü çekip gönderdiğini belirtti. Baş, "Bu yıl okul başkanı olmaya karar verdim. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Hepimizin ortak amacı okulumuzu iyi bir şekilde temsil edebilmek, adını daha iyi duyurabilmek. Acun bey bize video yolladı. Onun için de çok teşekkür ederiz. Okulda da rekabetimiz devam ediyor. Şu anda çok tatlı bir rekabet var. Başka okullardan bile çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bizim vaatlerimizin odak noktası okulumuzu daha iyi bir noktaya taşımak. 'O Ses Türkiye' yarışmasına götüreceğiz arkadaşlarımızı" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR REKABET ORTAMI OLUŞTU'

Hakan Çelik de, "Ünlülerin sosyal medya hesaplarına mesajlar yazdık. Bize dönenler oldu. Onlar da bize destek videoları çektiler. Çok sağ olsunlar, onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir rekabet ortamı oluştu. İlk önce Halil kardeşimize Ahmet Kural destek videosu atmıştı. Ondan sonra rekabet başka bir boyuta taşındı. Çok eğlenceli bir ortam oluştu. Çok iddialıyız. Bu sene başkan biziz, ekibime güveniyorum, ekibimiz çok sağlam" diye konuştu.

'HATIRA ORMANI YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Başkan adayı Halil Kil ise, "Vaatlerimiz arasında diğer başkan adaylarında olduğu gibi okulumuzun ismini tanıtmak ve geliştirmek adına vaatlerimiz var. Hatıra ormanı yapmayı planlıyoruz okulumuz adına. Ekibimize alt sınıflardan da öğrenciler almaya çalıştık. Rekabet devam ediyor. Ama bu yıl hiç olmayan bir rekabet oluştu sosyal medya üzerinden. Ünlüler bize video attı. Hepsine çok teşekkür ederim. Biz Ahmet Kural ve Eskişehirsporlu futbolculara ulaştık. Ardından diğer ünlüler de diğer arkadaşlarımıza video gönderdi. Renkli bir rekabet sürüyor. Hiç aramızda tartışma da yok" dedi.

OKUL MÜDÜRÜ: SEÇİMİ RENKLİ HALE GETİRDİLER

Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Halil Turhan, 599 öğrencinin eğitim gördüğü okulda başkan adaylarının sevgi ve saygı çerçevesinde seçim çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Çalışmaların okulla sınırlı kalmayıp sosyal medyaya da taşındığını belirten Turhan şöyle konuştu:

"Adaylarımız ve ekipleri her mecrada propagandalarını yapıyorlar, seçim çalışmalarını götürüyorlar. Bu sosyal medyaya da açıldı. Orayı da bir seçim cephesi olarak düşünürsek orada da seçim yarışlarına devam ediyorlar. Öğrencilerimiz sosyal medyayı çok etkili kullandıkları

ve günümüzde de sosyal medyanın etkisi büyük olduğu için seçim propagandaları orada da devam ediyor. Öğrencilerimiz ünlü isimlere ulaşıp, kendilerine destek isteyip seçim takvimimizi daha renkli bir hale getirmiş durumdalar. Acun Ilıcalı'ya ulaştılar. O da Miami'den destek mesajı gönderdi. Savaş Cebeci, Mithat Körler, Murat Boz, Ahmet Kural, Eskişehirsporlu futbolculara ulaştılar. Okulda da propaganda devam ediyor. Seçim bürosu şeklinde seçim masaları oluşturdular. Burada çalışmalarına devam ediyorlar. Sınıf sınıf gezip, propaganda yaparak izinli bir şekilde tüm öğrencilere ulaşmaya çalışıyorlar. Seçim yasakları bugün okulun son dersinden itibaren başlıyor. Sosyal medya da ya da başka hiçbir yerde propaganda yapılmayacak. Seçilen başkan adayı cuma günü bayrak törenimizde konuşacak."