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Liseden kimya sektörüne üretim katkısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki yıl önce sıvı deterjan üretimine başlayan Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, döner sermaye sayesinde kurulan imalathanede yılbaşından bu yana 56 ton üretim yaptı - Okulun Müdür Yardımcısı Murat Börtlü: - "(Bu yıl) 185 bin lira ciromuz var ancak üretim miktarı ve ciromuzu artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çamaşır suyu, banyo tuvalet ve yüzey temizleyici, sıvı el ve bulaşık sabunu ile köpük sabun üretiyoruz. Yumuşatıcıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor" - Öğrenci Ceyda Balçık: - "Okuldan mezun olduktan sonra bir işletmeye gittiğimizde sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki yıldır sıvı deterjan imal edilen Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bu sene 56 ton üretimle 185 bin liralık ciroya ulaşıldı.

Edincik Mahallesi'nde faaliyet gösteren okulun Kimya Teknolojisi Bölümü'nde döner sermaye yöntemiyle kurulan imalathanede, öğrenciler tarafından 9 çeşit sıvı deterjan üretiliyor.

Öğretmenlerinin desteğiyle ürettikleri deterjanları 5, 10 ve 20 kilogramlık bidonlara koyarak satışa hazır hale getiren öğrenciler, hem teorik bilgilerinin pratiğini yapma imkanı buluyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) sağladığı mali destekle kurulan analiz laboratuvarında ise daha kaliteli üretim için araştırmalar sürdürülüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek lisesi öğrencilerinin ara eleman değil "aranan eleman" olarak hem Balıkesir hem de Türkiye'ye katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Okul Müdürü Aysun Karadayı ise il geneli dağıtım ağını yurt geneline yayarak cirolarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Müdür Yardımcısı Murat Börtlü de okulda iki yıl önce döner sermaye sistemine geçildiğini söyledi.

Börtlü, 2017'nin sonuna doğru üç çeşit deterjanla üretime başladıklarını belirterek, "Müşterilerden gelen talep doğrultusunda ürün çeşidi artırıldı. Ürünlerimizi 'R&G' markası adı altında müşterilerimize ulaştırıyoruz. Markamız tescillidir, 10 yıllığına patent başvurusu yapılmış ve alınmıştır." dedi.

Ürünlerini ağırlıklı olarak Bandırma'daki kamu kurum ve kuruluşlarına sattıklarını anlatan Börtlü, Balıkesir ili sınırları içinde sevkiyatın en geç üç gün sürdüğünü bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız'ın desteğiyle geçen yıl İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden sipariş alıp yaklaşık 38 ton ürün gönderdiklerini dile getiren Börtlü, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 2019 yılında 56 bin ton üretimle 185 bin lira ciromuz var ancak üretim miktarı ve ciromuzu artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okulumuzdaki laboratuvarda Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çamaşır suyu, banyo tuvalet ve yüzey temizleyici, sıvı el ve bulaşık sabunu ile köpük sabun üretiyoruz. Yumuşatıcıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor."

- "Her gün deney yapıyoruz"

Öğrencilerden Ceyda Balçık ise her gün deney yaptıklarını, laboratuvar cihazları sayesinde yeni bilgiler edindiklerini belirterek, "Okuldan mezun olduktan sonra bir işletmeye gittiğimizde sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Öğretmenlerimiz ve okul idaresinin üzerimizde emekleri çok fazla, onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Balıkesir Bandırma Deterjan Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

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