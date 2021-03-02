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Liseler açılacak mı? 9. sınıflar ne zaman açılacak?

02.03.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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Liseler açılacak mı? 9. sınıflar ne zaman açılacak?

Korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemlerle beraber liseler, 2020-2021 eğitim dönemine uzaktan eğitimle başlamıştı. Yapılan toplantılar neticesinde normalleşme süreci Mart ayı itibariyle başladı. Peki liselerde durum ne olacak? Liseler açılacak mı? 9. sınıflar ne zaman açılacak?

Vaka sayılarında yaşanan düşüşler, korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin genişletilmesini gündeme getirdi. 1 Mart Kabine Toplantısının ardından yapılan açıklamalarda, normalleşme sürecinin il bazında başlatılacağı belirtildi. Açıklamalarla beraber, binlerce öğrencinin merakla beklediği “Liseler açılacak mı?”, “9. sınıflar ne zaman açılacak?” soruları da yanıt buldu.

9. sınıflar ne zaman açılacak?

Eylül ayında vakaların düşmesi ile beraber liselerde uzaktan eğitime ara verilmişti. Daha sonra vakaların tekrar yükselmesiyle okullar, alınan yeni kararla yüz yüze eğitime bir süre daha ara vermişti. Vakalarda düşüş yaşanması, Ocak ayından beri kapalı olan okulların tekrar yüz yüze eğitime geçilmesini gündeme getirdi. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile beraber okullardaki yüz yüze eğitimin, tedbirler alınarak ve seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitime geçileceği bilgisi verildi. İl bazında kademeli olarak açılan okullar ile ilgili detaylı bilgiyi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya üzerinden paylaştı. Buna göre 2 Mart itibariyle düşük ve orta riskli bölgelerde 9. sınıflar seyreltilmiş gruplar halinde, haftada iki(2) gün olmak üzere yüz yüze eğitime başlayacak. Riskli ve çok riskli bölgelerde ise sadece lise sınavlarının yüz yüze yapılacağı kararlaştırıldı.
Haftalık olarak il bazında yeniden düzenlenecek olan kararlar için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart sonrası için planlamaların başladığını paylaştı. Alınacak tedbirlerin ve yapılacak planlamaların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bakan Selçuk, illerin vaka artış oranlarına göre valiliklerce il hıfzıssıhha tarafından alınacak kararlar ile sürecin şekilleneceğini de açıklamasına ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk normalleşme
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