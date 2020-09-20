Liseler açılacak mı? Liseler için yüz yüze eğitim tarihi kesinleşti mi? İşte liselerin eğitim takvimi!

Liseler ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalar eğitim süreci üzerindeki sis perdesini araladı. Yaz aylarının sona ermesiyle beraber vaka sayılarının artması velileri ve öğrencileri yüz yüze eğitim konusunda endişeye sevk etmeyi sürdürüyor. Bulaş hızını azaltabilmek adına Eylül ayında online eğitim olarak başlayan okul serüveni için hibrit eğitim modeli konuşulmuştu. Hibrit eğitim modelinin yanında öğrenci ve veliler yüz yüze eğitim var mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Liseler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? Liselerin başlama tarihi ne? İşte lise yüz yüze eğitim ayrıntıları...

LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

21 Eylül Pazartesi gününden itibaren uzun bir aradan sonra öğrenciler yüz yüze eğitim alacak. Okul kolidorları 1. sınıf öğrencileriyle dolacak. Ana sınıfı ve 1.sınıf öğrencileri için 2+5 gün şeklinde eğitim programı uygulanacak. 1. sınıfların yüz yüze eğitim tarihinin kesinleşmesinden sonra üst sınıflardaki öğrencilerin kafasında soru işaretleri belirdi. Özellikle liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı derinlemesine araştırılıyor.