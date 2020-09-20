Liseler açılacak mı? Liseler için yüz yüze eğitim tarihi kesinleşti mi? İşte liselerin eğitim takvimi!

Liseler ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalar eğitim süreci üzerindeki sis perdesini araladı. Yaz aylarının sona ermesiyle beraber vaka sayılarının artması velileri ve öğrencileri yüz yüze eğitim konusunda endişeye sevk etmeyi sürdürüyor. Bulaş hızını azaltabilmek adına Eylül ayında online eğitim olarak başlayan okul serüveni için hibrit eğitim modeli konuşulmuştu. Hibrit eğitim modelinin yanında öğrenci ve veliler yüz yüze eğitim var mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Liseler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? Liselerin başlama tarihi ne? İşte lise yüz yüze eğitim ayrıntıları...
21 Eylül Pazartesi gününden itibaren uzun bir aradan sonra öğrenciler yüz yüze eğitim alacak. Okul kolidorları 1. sınıf öğrencileriyle dolacak. Ana sınıfı ve 1.sınıf öğrencileri için 2+5 gün şeklinde eğitim programı uygulanacak. 1. sınıfların yüz yüze eğitim tarihinin kesinleşmesinden sonra üst sınıflardaki öğrencilerin kafasında soru işaretleri belirdi. Özellikle liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı derinlemesine araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim programına dair bilgileri paylaşmıştı. Selçuk, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrenciler ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacı olan 1. sınıf öğrencilerle başlayacaklarını duyurmuştu. Bakan Selçuk’un açıklamasının ardından yüz yüze eğitim ilk 21 Eylül tarihine ilk randevu verildi. MEB Bakanı sürecin değerlendirilmesinden sonra kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceğini belirtti. 21 Eylül tarihinden itibaren 3 haftalık süreç liselerin başlangıç tarihinde etkili olacak.
İlkokul 1. sınıflar için yüz yüze eğitim tarihinin kesinleşmesinden sonra lise öğrenci ve velileri liseler ne zaman başlayacak sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim programına dair merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca, ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin 21 Eylül’de okula başlayacağını belirtti. Yüz yüze eğitim için atılan ilk adımda program üzerine yapılan çalışmaları da detaylandırıldı. Yüz yüze eğitim programında 2+5 gün sistemi uygulanacak ve salgının yoğun olduğu şehirlerde özel tedbirler alınabilecek. Vaka sayısının yoğun olduğu illerde Hıfzıssıhha Kurulları’nın kararlarına göre bazı okullar yüz yüze eğitimi başlatmama hakkına sahip olacak.
Lise öğrencileri için verilecek yüz yüze eğitim kararı 2-3 hafta içindeki salgının durumu dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Değerlendirme aşamasında yüz yüze eğitimin tarihi ve uygulama yöntemi kararlaştırılacak.
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