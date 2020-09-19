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Liseler ne zaman açılacak? Liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Liseler ne zaman açılacak sorusu milyonlarca öğrencinin ve velinin gündemindeki en önemli sorulardan bir tanesi. Önümüzdeki hafta ilkokul 1. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla beraber ilk adım gerçekleşecek. Peki, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı? Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler…

Liseler ne zaman açılacak? Liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Liseler ne zaman açılacak sorusu gündemin en fazla araştırılan ve cevabı merak edilen konularından bir tanesi. Ülke genelinde vaka sayıları artarken bir yandan veliler ve öğrenciler de yüz yüze eğitim konusunda bazı endişeler yaşıyor. Bu nedenle sık sık liselerde yüz yüze eğitim var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürecin işleyişine ve diğer sınıfların okula başlama tarihine dair değerlendirmeler yapmıştı. Peki, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Liseler açılacak mı? İşte detaylar...

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bilindiği gibi gelecek hafta uzun bir aradan sonra ilk kez öğrenciler okulda eğitim almaya başlayacak. 1. sınıf öğrencileri 2+5 uygulamasıyla okulda eğitim görecek. Bu nedenle özellikle daha üst sınıflardaki öğrenciler tarafından da yüz yüze eğitimin ne zaman yapılacağı ile ilgili soru işaretleri başladı. Özellikle liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusuna cevap aranıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda; ilk olarak yüz yüze eğitime başlayacak öğrenci grubuyla alakalı tüm bilgileri paylaşmıştı. Buna bağlı olarak kademeli geçiş için ilk adım 21 Eylül tarihinde atılacak. Liseler ne zaman açılıyor 2020 MEB konusunda ise sürecin ne şekilde devam edeceği ya da devam edip etmeyeceği hususunun, yapılan gözlemlere göre belirlenmesi konuşuluyor.

LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Ortaöğretim düzeyindeki lise öğrencileri liseler ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından kamuoyunun merak ettiği sorulara yanıt verdi. Bakan Koca, hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin 21 Eylül’de okula başlamasıyla ilgili bakanlıkların çalışma yaptığını ve bu süreçte 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya gerçekleşeceğini söyledi. Özellikle salgının yoğun olduğu şehirlerde de gerekli hallerde Hıfzıssıhha Kurulları’nın başlatmama kararı alabileceğini söyledi.

Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman konusunda Bakan Koca, 2-3 hafta içinde salgının gidişatının yeniden değerlendirilip bu doğrultuda kademeli geçişin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ya da nasıl gerçekleşeceğinin değerlendirileceğini belirtti. Dolayısıyla liseler açılıyor mu konusu hala belirsizliğini korurken 1. sınıf öğrencileri ve okul öncesi öğrencileri için okullar 21 Eylül’de açılacak. Haftada bir gün yüz yüze eğitim olacak. Diğer kademeler konusunda ise 21 Eylül itibarıyla uzaktan eğitim sürecine devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı açıklamada; 21 Eylül olarak belirlenen başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim sürecine yalnızca şu an açık olan okul öncesi öğrencileri ve okul ile duygusal bir bağ kurma ihtiyacı bulunan 1. sınıf öğrencileri ile başlanacağını söyledi. Liseler ne zaman başlıyor noktasında ise 21 Eylül itibarıyla gerçekleşecek 3 haftalık sürecin ardından diğer kademeler ve diğer sınırlarda yüz yüze eğitime başlama konusuyla alakalı sürecin tekrar değerlendirileceğini belirtti.

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