Liseler ne zaman açılacak? Liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Liseler ne zaman açılacak sorusu gündemin en fazla araştırılan ve cevabı merak edilen konularından bir tanesi. Ülke genelinde vaka sayıları artarken bir yandan veliler ve öğrenciler de yüz yüze eğitim konusunda bazı endişeler yaşıyor. Bu nedenle sık sık liselerde yüz yüze eğitim var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürecin işleyişine ve diğer sınıfların okula başlama tarihine dair değerlendirmeler yapmıştı. Peki, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Liseler açılacak mı? İşte detaylar...

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bilindiği gibi gelecek hafta uzun bir aradan sonra ilk kez öğrenciler okulda eğitim almaya başlayacak. 1. sınıf öğrencileri 2+5 uygulamasıyla okulda eğitim görecek. Bu nedenle özellikle daha üst sınıflardaki öğrenciler tarafından da yüz yüze eğitimin ne zaman yapılacağı ile ilgili soru işaretleri başladı. Özellikle liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusuna cevap aranıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda; ilk olarak yüz yüze eğitime başlayacak öğrenci grubuyla alakalı tüm bilgileri paylaşmıştı. Buna bağlı olarak kademeli geçiş için ilk adım 21 Eylül tarihinde atılacak. Liseler ne zaman açılıyor 2020 MEB konusunda ise sürecin ne şekilde devam edeceği ya da devam edip etmeyeceği hususunun, yapılan gözlemlere göre belirlenmesi konuşuluyor.