HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Liseler ne zaman açılacak? MEB açıkladı! Meslek liseleri ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman?

Liseler ne zaman açılacak? MEB açıkladı! Meslek liseleri ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.10.2020 20:25 | Son Güncelleme

Uzun süredir merak edilen liseler ne zaman açılacak sorusuyla ilgili olarak MEB tarafından güncel bir açıklama yapıldı. MEB Pazartesi gününe dikkat çekti. Peki, meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liseleri ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman? İşte tüm merak edilenler…

Liseler ne zaman açılacak? MEB açıkladı! Meslek liseleri ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman?

Meslek liseleri açılıyor mu sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan güncel bir açıklamayla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir öğrenciler ve velileri liseler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını bekliyordu. MEB konuyla ilgili güncel ve çok önemli bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Mesleki ve teknik eğitimdeki mesajlarıyla konuyla ilgili yoğun talepleri olduğunu ve kendilerinin de öğrencileri iş sahaları ve uygulama eğitimleri ile buluşturma heyecanı yaşadıklarını söyledi. Peki, meslek liseleri ne zaman açılacak? İşte detaylar...

MESLEK LİSELERİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Uzun süredir cevap aranan okullar ne zaman açılacak konusunda yeni bir gelişme yaşandı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi ve çok programlı Anadolu liseleri öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde uygulama derslerinin gruplar halinde ve gereken koruyucu önlemler alınarak yapılacağını belirtti. Böylece kontrolün rahat bir şekilde sağlanacağını söyleyen Bakan Selçuk; öğrenciler tarafından mesleki ve teknik eğitim ile alakalı yoğun bir talep olduğunu dile getirdi. Bakan Selçuk, öğrencileri iş sahaları ve uygulama eğitimleri ile buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerdeki meslek eğitim ve staj uygulamaları 28 Eylül 2020 tarihinde başlamıştı. Uzun süredir yüz yüze eğitim ne zaman yapılacak konusu merak ediliyordu. Yapılan son açıklamaya göre mesleki ve teknik anadolu liseleri, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi, mesleki eğitim merkezleri ve çok programlı anadolu liseleri öğrencileri 5 Ekim Pazartesi günü itibarıyla tüm sınıf seviyelerinde ve tüm alan ve tüm dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlıyor.

MESLEK LİSELERİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Okullar ne zaman açılıyor diye merak edilirken bir yandan da özellikle veliler tarafından yüz yüze eğitimin nasıl olacağı araştırılıyor. Konuyla alakalı yapılan açıklamalarda yüz yüze eğitimin güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılması için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Bu doğrultuda; öğrencilere okuldaki ders için ve ders dışı saatlerinde maske kullanımı, temizlik kuralları ve sosyal mesafe konusunda yönlendirme ve rehberlik yapılacak.

Okul yöneticileri ile öğretmenler de okuldaki yüz yüze eğitim süreci doğrultusunda öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gereken bilgilendirmeleri sağlayacak. Aynı zamanda öğrenciler gruplara ayrılacak, ders saati 30 dakika, teneffüs 10 dakika ve öğle arası 45 dakika olacak. Alan ve dal dersleri için uygulama kazanımları yüz yüze yapılacak. Buna karşılık teorik dersler uzaktan eğitim ile verilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenleri tarafından belirlenecek. Böylece uzun süredir merak edilen meslek liseleri ne zaman açılıyor konusu da netleşmiş oldu. Şimdi, diğer öğrencilerin durumunun ne olacağına dair MEB açıklamaları bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
MEB'den flaş 'öğretmen ataması' açıklamasıMEB'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması
ÖTV zammı sonrasında Peugeot 301'e ne kadar zam geldi?ÖTV zammı sonrasında Peugeot 301'e ne kadar zam geldi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
Vahşice işlenen yasak aşk cinayetinde yıllar sonra yeni gelişme
Vahşice işlenen yasak aşk cinayetinde yıllar sonra yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere flaş çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere flaş çağrı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MEB'den 81 ile gönderildi! Meslek liselerinde uygulamalı derslerde yüz yüze eğitim başlıyor
MEB'den 81 ile gönderildi! Meslek liselerinde uygulamalı derslerde yüz yüze eğitim başlıyor
MEB'den 'KPSS puanıyla öğretmen ataması' açıklaması
MEB'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması
"VIP" önemli kişileri koruma kursu mülakat sonuçları emniyet tarafından açıkladı!
"VIP" önemli kişileri koruma kursu mülakat sonuçları açıkladı!
Okulların açılmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı! Valilikler karar verecek
Okulların açılmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı! Valilikler karar verecek
HES kodu olmayan ALES'e giremeyecek... İşte 2020 ALES/2 başvuru kılavuzu! ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru tarihleri!
HES kodu olmayan ALES'e girilmeyecek...
2020 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS Ön Lisans son başvuru tarihi nedir?
KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri bitiyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.