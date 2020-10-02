Liseler ne zaman açılacak? MEB açıkladı! Meslek liseleri ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman?

Meslek liseleri açılıyor mu sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan güncel bir açıklamayla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir öğrenciler ve velileri liseler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını bekliyordu. MEB konuyla ilgili güncel ve çok önemli bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Mesleki ve teknik eğitimdeki mesajlarıyla konuyla ilgili yoğun talepleri olduğunu ve kendilerinin de öğrencileri iş sahaları ve uygulama eğitimleri ile buluşturma heyecanı yaşadıklarını söyledi. Peki, meslek liseleri ne zaman açılacak? İşte detaylar...
Uzun süredir cevap aranan okullar ne zaman açılacak konusunda yeni bir gelişme yaşandı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi ve çok programlı Anadolu liseleri öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde uygulama derslerinin gruplar halinde ve gereken koruyucu önlemler alınarak yapılacağını belirtti. Böylece kontrolün rahat bir şekilde sağlanacağını söyleyen Bakan Selçuk; öğrenciler tarafından mesleki ve teknik eğitim ile alakalı yoğun bir talep olduğunu dile getirdi. Bakan Selçuk, öğrencileri iş sahaları ve uygulama eğitimleri ile buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerdeki meslek eğitim ve staj uygulamaları 28 Eylül 2020 tarihinde başlamıştı. Uzun süredir yüz yüze eğitim ne zaman yapılacak konusu merak ediliyordu. Yapılan son açıklamaya göre mesleki ve teknik anadolu liseleri, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi, mesleki eğitim merkezleri ve çok programlı anadolu liseleri öğrencileri 5 Ekim Pazartesi günü itibarıyla tüm sınıf seviyelerinde ve tüm alan ve tüm dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlıyor.
Okullar ne zaman açılıyor diye merak edilirken bir yandan da özellikle veliler tarafından yüz yüze eğitimin nasıl olacağı araştırılıyor. Konuyla alakalı yapılan açıklamalarda yüz yüze eğitimin güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılması için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Bu doğrultuda; öğrencilere okuldaki ders için ve ders dışı saatlerinde maske kullanımı, temizlik kuralları ve sosyal mesafe konusunda yönlendirme ve rehberlik yapılacak.
Okul yöneticileri ile öğretmenler de okuldaki yüz yüze eğitim süreci doğrultusunda öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gereken bilgilendirmeleri sağlayacak. Aynı zamanda öğrenciler gruplara ayrılacak, ders saati 30 dakika, teneffüs 10 dakika ve öğle arası 45 dakika olacak. Alan ve dal dersleri için uygulama kazanımları yüz yüze yapılacak. Buna karşılık teorik dersler uzaktan eğitim ile verilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenleri tarafından belirlenecek. Böylece uzun süredir merak edilen meslek liseleri ne zaman açılıyor konusu da netleşmiş oldu. Şimdi, diğer öğrencilerin durumunun ne olacağına dair MEB açıklamaları bekleniyor.
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