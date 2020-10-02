Liseler ne zaman açılacak? MEB açıkladı! Meslek liseleri ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman?

Meslek liseleri açılıyor mu sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan güncel bir açıklamayla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir öğrenciler ve velileri liseler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını bekliyordu. MEB konuyla ilgili güncel ve çok önemli bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Mesleki ve teknik eğitimdeki mesajlarıyla konuyla ilgili yoğun talepleri olduğunu ve kendilerinin de öğrencileri iş sahaları ve uygulama eğitimleri ile buluşturma heyecanı yaşadıklarını söyledi. Peki, meslek liseleri ne zaman açılacak? İşte detaylar...

MESLEK LİSELERİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Uzun süredir cevap aranan okullar ne zaman açılacak konusunda yeni bir gelişme yaşandı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi ve çok programlı Anadolu liseleri öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde uygulama derslerinin gruplar halinde ve gereken koruyucu önlemler alınarak yapılacağını belirtti. Böylece kontrolün rahat bir şekilde sağlanacağını söyleyen Bakan Selçuk; öğrenciler tarafından mesleki ve teknik eğitim ile alakalı yoğun bir talep olduğunu dile getirdi. Bakan Selçuk, öğrencileri iş sahaları ve uygulama eğitimleri ile buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.