Liseler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Okullar ne zaman açılıyor? 2020-2021 eğitim-öğretim takvimi açıklandı

21 Eylül’de anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflar için yüz yüze eğitimin ilk ders zili çalmıştı. Yüz yüze eğitimin başladığı tarihten itibaren diğer sınıfların durumu merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından liselerin yüz yüze eğitimine ilişkin yapılan güncel açıklamanın sonrasında liseler ne zaman açılacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özellikle mesleki liselerin iş sahası ve uygulama eğitimlerini yüz yüze gerçekleştirme taleplerinin yoğunluğundan bahsetti. İsteklerin doğrultusunda mesleki ve teknik anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, çok programlı anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlayacak. İşte yüz yüze eğitime dair merak edilen detaylar... MESLEK LİSELERİ NE ZAMAN YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇECEK? Okulların yüz yüze eğitime geçiş tarihiyle ilgili çoğu kişinin beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı’ndan geldi. Bakan Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen genelgede mesleki ve teknik anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, çok programlı anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri 5 Ekim Pazartesi günü açılacağı bildirildi. Söz konusu okulların bütün kademelerinin yüz yüze eğitimle devam edeceğini belirten Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında derslerin işleyişini yeniden düzenlendiklerini söyledi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı anadolu meslek ve anadolu teknik programı öğrencilerinin çeşitli işletmelerde eğitim ile staj uygulamaları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılmıştı. Staj ve eğitim uygulamalarının faaliyet geçmesiyle birlikte öğreciler yüz yüze eğitim ne zaman yapılacak sorusunu merak ediyordu. Güncellenen eğitim takvimine göre, mesleki ve teknik anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, çok programlı anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin tüm alan ile dalları 5 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze uygulamalarla eğitimlerine devam edecek. YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK? Uygulamalı eğitim alan lise öğrencilerinin yüz yüze eğitim tarihinin netleşmesiyle beraber veliler sürecin nasıl ilerleyeceğini merak etmeye başladı. Bakan Selçuk’un açıklamasında 5 Ekim’de başlayacak yüz yüze eğitim için güvenli ve sağlıklı bir ortamın oluşması adına tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından yürütülecek yüz yüze eğitimin şartları öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" çerçevesinde bilgilendirme yapılacak. Oluşturulan kılavuz kapsamında öğrencilerin okuldaki ders içi ve dışı faaliyetlerinde maske kullanımı, temizlik kuralları ve sosyal mesafenin korunması adına gerekli rehberlik sağlanacak.