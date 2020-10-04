HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Liseler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Okullar ne zaman açılıyor? 2020-2021 eğitim-öğretim takvimi açıklandı

Liseler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Okullar ne zaman açılıyor? 2020-2021 eğitim-öğretim takvimi açıklandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.10.2020 13:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz yılın ikinci dönemi uzaktan eğitim medod kullanılarak tamamlanmıştı. Yaz tatilinin sona ermesiyle beraber gözler bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamalara çevrildi. Okullar ne zaman açılacak sorusunun gölgesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan beklenen haber geldi. Ziya Selçuk 5 Ekim Pazartesi gününe dikkatleri çekti. Peki liseler açılıyor mu? Hangi sınıflar okula gidecek?

Liseler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Okullar ne zaman açılıyor? 2020-2021 eğitim-öğretim takvimi açıklandı

21 Eylül’de anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflar için yüz yüze eğitimin ilk ders zili çalmıştı. Yüz yüze eğitimin başladığı tarihten itibaren diğer sınıfların durumu merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından liselerin yüz yüze eğitimine ilişkin yapılan güncel açıklamanın sonrasında liseler ne zaman açılacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özellikle mesleki liselerin iş sahası ve uygulama eğitimlerini yüz yüze gerçekleştirme taleplerinin yoğunluğundan bahsetti. İsteklerin doğrultusunda mesleki ve teknik anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, çok programlı anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlayacak. İşte yüz yüze eğitime dair merak edilen detaylar...

MESLEK LİSELERİ NE ZAMAN YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇECEK?

Okulların yüz yüze eğitime geçiş tarihiyle ilgili çoğu kişinin beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı’ndan geldi. Bakan Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen genelgede mesleki ve teknik anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, çok programlı anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri 5 Ekim Pazartesi günü açılacağı bildirildi. Söz konusu okulların bütün kademelerinin yüz yüze eğitimle devam edeceğini belirten Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında derslerin işleyişini yeniden düzenlendiklerini söyledi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı anadolu meslek ve anadolu teknik programı öğrencilerinin çeşitli işletmelerde eğitim ile staj uygulamaları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılmıştı. Staj ve eğitim uygulamalarının faaliyet geçmesiyle birlikte öğreciler yüz yüze eğitim ne zaman yapılacak sorusunu merak ediyordu. Güncellenen eğitim takvimine göre, mesleki ve teknik anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, çok programlı anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin tüm alan ile dalları 5 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze uygulamalarla eğitimlerine devam edecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Uygulamalı eğitim alan lise öğrencilerinin yüz yüze eğitim tarihinin netleşmesiyle beraber veliler sürecin nasıl ilerleyeceğini merak etmeye başladı. Bakan Selçuk’un açıklamasında 5 Ekim’de başlayacak yüz yüze eğitim için güvenli ve sağlıklı bir ortamın oluşması adına tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından yürütülecek yüz yüze eğitimin şartları öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" çerçevesinde bilgilendirme yapılacak. Oluşturulan kılavuz kapsamında öğrencilerin okuldaki ders içi ve dışı faaliyetlerinde maske kullanımı, temizlik kuralları ve sosyal mesafenin korunması adına gerekli rehberlik sağlanacak.

Alan ve dal derslerinin uygulamaya yönelik bölümleri yüz yüze, teorik kısımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüz yüze eğitimle gerçekleştirilecek derslerde kalabalığı önlemek adına öğrenciler gruplara ayrılacak. Dersler 30 dakika, tenefüsler 10 dakika ve öğle arası 45 dakika olarak sınırlandırılacak. Haftalık ders çizelgesi, yüz yüze ve uzaktan eğitim süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.

DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Ana sınıfı ve ilkokul 1. sınıfların ardından uygulamalı eğitim veren liselere yönelik olarak tarih veren Milli Eğitim diğer sınrıfların yüz yüze eğitim tarihi için net bir açıklama yapmadı. Bakan Selçuk, diğer sınıfların durumunun ise birkaç haftalık süre içerisinde salgının seyrine göre şekillendirileceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!
Hafta sonu hava nasıl olacak?Hafta sonu hava nasıl olacak?
MEB'den 81 ile gönderildi! Meslek liselerinde uygulamalı derslerde yüz yüze eğitim başlıyorMEB'den 81 ile gönderildi! Meslek liselerinde uygulamalı derslerde yüz yüze eğitim başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Ziya Selçuk duyurdu! 'EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurulacak'
Bakan Selçuk duyurdu! Aynı sistem KKTC'de de kurulacak
Liseler ne zaman açılacak? MEB açıkladı! Meslek liseleri ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman?
Liseler ne zaman açılacak? MEB açıkladı!
MEB'den 81 ile gönderildi! Meslek liselerinde uygulamalı derslerde yüz yüze eğitim başlıyor
MEB'den 81 ile gönderildi! Meslek liselerinde uygulamalı derslerde yüz yüze eğitim başlıyor
MEB'den 'KPSS puanıyla öğretmen ataması' açıklaması
MEB'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması
"VIP" önemli kişileri koruma kursu mülakat sonuçları emniyet tarafından açıkladı!
"VIP" önemli kişileri koruma kursu mülakat sonuçları açıkladı!
Okulların açılmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı! Valilikler karar verecek
Okulların açılmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı! Valilikler karar verecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.