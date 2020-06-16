Liselerde sorumluluk sınavı ertelenecek mi? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Kovid-19 tedbirleri alınarak tarihi değiştirilen birçok sınavla birlikte; liselerde sorumluluk sınavı ertelendi mi, sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak ve sorumluluk sınavları hangi konuları kapsayacak soruları sorulmaya başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı 6 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılında yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11, ve 12‘inci sınıf öğrencilerinin dahil olacağını; sınavların Kovid-19 tedbirleri altında yapılacağını ve 22-30 Haziran’da gerçekleşeceğini duyurdu. Son sınıf öğrencilerinin, sorumluluk sınavlarına 12. sınıflar da dahil mi sorularının cevabı verilmiş oldu.
MEB’in yaptığı açıklamayla birlikte öğrenciler sorumluluk sınavına hangi konuların dahil olacağını merak etmeye başladı. 22 Haziran’da başlayacak olan liselerde sorumluluk sınavlarında öğrenciler, 2019 -2020 eğitim yılının ilk dönemine ait ders konularından sorumlu olacaklar.
22 – 30 Haziran’da gerçekleşecek liselerde sorumluluk sınavına; 9, 10 , 11 , 12’inci sınıflarla birlikte hazırlık sınıfları da katılacaklar. Peki, sınıfı doğrudan geçebilmek için başarı puan durumu nasıl olmalı?
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre; tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ve bazı derslerden başarısız olan öğrencilerin eğer yıl sonu başarı puanı en az 50 ile bu öğrenciler doğrudan sınıfı geçebilecek.
Doğrudan sınıfı geçemeyen öğrencilerin ders sayısı toplamına bakılmadan baraj, ders ayrımı yapmadan bu derslerden sorumlu olarak üst sınıfa geçebilecek. Alt sınıflarda bu uygulamadan yararlanacak.
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