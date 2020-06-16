Liselerde sorumluluk sınavı ertelenecek mi? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Liselerde sorumluluk sınavı ertelendi mi? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Kovid-19 tedbirleri alınarak tarihi değiştirilen birçok sınavla birlikte; liselerde sorumluluk sınavı ertelendi mi, sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak ve sorumluluk sınavları hangi konuları kapsayacak soruları sorulmaya başlandı.

Liselerde sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavlarına 12’inci sınıflar da dahil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılında yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11, ve 12‘inci sınıf öğrencilerinin dahil olacağını; sınavların Kovid-19 tedbirleri altında yapılacağını ve 22-30 Haziran’da gerçekleşeceğini duyurdu. Son sınıf öğrencilerinin, sorumluluk sınavlarına 12. sınıflar da dahil mi sorularının cevabı verilmiş oldu.

Liselerde sorumluluk sınavlarına hangi konular dahil?

MEB’in yaptığı açıklamayla birlikte öğrenciler sorumluluk sınavına hangi konuların dahil olacağını merak etmeye başladı. 22 Haziran’da başlayacak olan liselerde sorumluluk sınavlarında öğrenciler, 2019 -2020 eğitim yılının ilk dönemine ait ders konularından sorumlu olacaklar.

Liselerde sorumluluk sınavlarına kimler katılacak, hazırlık sınıfı dahil mi?

22 – 30 Haziran’da gerçekleşecek liselerde sorumluluk sınavına; 9, 10 , 11 , 12’inci sınıflarla birlikte hazırlık sınıfları da katılacaklar. Peki, sınıfı doğrudan geçebilmek için başarı puan durumu nasıl olmalı?