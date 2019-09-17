Liselere akademisyen hoca

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)-MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji, teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine bazı liselerde uygulama yeni eğitim ve öğretim yılı ile başladı. Erzurum’da da diğer illerde olduğu gibi proje okullar belirlendi ve akademisyenler lisedeki bazı derslere girmeye başladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nün işbirliği sonrası T.T. Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi coğrafya derslerine Doç. Dr. Günay Kaya, tarih derslerine Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, İbrahim Hakkı Fen Lisesi kimya derslerine Prof. Dr. İrfan Kührevioğlu, Necmettin Erbakan Fen Lisesi biyoloji derslerine Prof. Dr. Ökkeş Arıcı, Sultan Abdülhamid Raylı Sistemler Teknolojisi MTAL Lisesi teknik resim derslerine Prof. Dr. İshak Kotçioğlu, Erzurum Lisesi tarih derslerine ise Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'nun girmesine karar verildi.

İLK DERS COĞRAFYA

Uygulama kapsamında ilk ders Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde verildi. Lisedeki coğrafya dersine Atatürk Üniversitesi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günay Kaya girdi. İlk derse katılan Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğrencilere yeni hocalarını tanıttı ve çalışmanın amacıyla ilgili bilgi verdi. Projenin Türkiye'de eğitim-öğretimin iki ana paydaşı ve yürütücüsü olan Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK' ün işbirliği kapsamında başlatıldığını belirten Kaygusuz, Erzurum'da ise projenin Atatürk Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütüleceğini belirtti. Kaygusuz, “Bu kapsamda birçok okulumuzda profesörlerimiz, doçentlerimiz derse girecek. Sayın Bakanımızın da her zaman belirttiği gibi 'Eğitim ben yaptım oldu diyerek yapılacak bir iş değildir. Eğitim bütün toplum için bir ödev. Bu bir ülke ödevi.' Biz de Erzurum'da eğitim-öğretimi tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Bugün bu sınıfta değerli hocamızla birlikte bu iş birliğini somutlaştıracak ilk adımı atıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, liselerde akademisyenlerin sezon boyunca derslere gireceğini sözlü ve yazılıları da onların yapacağını bildirdi.

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