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Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 09:08 | Son Güncelleme

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.

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LGS nakil sonuçları açıkladı!LGS nakil sonuçları açıkladı!
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