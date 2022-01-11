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  4. Liseli 20 kız öğrencisinin kavgası kamerada! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler, polis zor ayırdı

Liseli 20 kız öğrencisinin kavgası kamerada! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler, polis zor ayırdı

11.01.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da liseli 20 kız öğrenci tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anı cep telefonuyla kaydedilirken, çevredeki diğer öğrencilerin arkadaşlarını ayırmaması dikkat çekti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kavga eden liseli kızları cop kullanarak ayırdı.

Bursa’da, Mustafakemalpaşa ilçesinde, lise öğrencisi yaklaşık 20 kızdan oluşan grup, bilinmeyen nedenle tartıştı.

TEKME VE YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tartışma kavgaya dönüşünce öğrenciler, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir polis memurunun kavgayı ayırmak için copla müdahale ettiği görüldü.

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KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, arkadaşlarının ayırmadan izlemesi dikkat çekti.

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Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca kavgayı izleyenler tepki topladı.

(DHA)

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Bursa
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