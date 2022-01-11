Liseli 20 kız öğrencisinin kavgası kamerada! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler, polis zor ayırdı

Bursa’da, Mustafakemalpaşa ilçesinde, lise öğrencisi yaklaşık 20 kızdan oluşan grup, bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışma kavgaya dönüşünce öğrenciler, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir polis memurunun kavgayı ayırmak için copla müdahale ettiği görüldü.
Kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, arkadaşlarının ayırmadan izlemesi dikkat çekti.
Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca kavgayı izleyenler tepki topladı.
(DHA)
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