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Liseli Ahmet, serinlemek için girdiği çayda boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Düziçi İlçesinde lise öğrencisi Ahmet Açık (16), serinlemek için girdiği çayda boğuldu.

Liseli Ahmet, serinlemek için girdiği çayda boğuldu

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Düziçi İlçesinde lise öğrencisi Ahmet Açık (16), serinlemek için girdiği çayda boğuldu.
Olay, Ceyhan nehrine dökülen Sabun çayı Zipline civarındaki küçük şelalede meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için suya giren imam hatip lisesi öğrencisi Ahmet Açık, bir anda gözden kayboldu. Arkadaşları jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, yapılan çalışmayla Ahmet Açık'ın cesedine ulaştı. Ekipler, Açık'ın cansız bedenini, dere yatağından çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Açık'ın cenazesi, otopsi için Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Liseli Ahmet, serinlemek için girdiği çayda boğulduLiseli Ahmet, serinlemek için girdiği çayda boğulduLiseli Ahmet, serinlemek için girdiği çayda boğulduLiseli Ahmet, serinlemek için girdiği çayda boğuldu

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