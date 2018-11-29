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Liseli, arkadaşını kendisini dövdüğü için öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:46 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da dün eğitim gördüğü lisenin önünde, okul arkadaşı Cihan Haylaz’ı (17) tabanca ile vurarak öldüren R.T.

Liseli, arkadaşını kendisini dövdüğü için öldürmüş

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da dün eğitim gördüğü lisenin önünde, okul arkadaşı Cihan Haylaz’ı (17) tabanca ile vurarak öldüren R.T. (16), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. R.T., ifadesinde, Haylaz'ın okulda birkaç kez kendisini dövdüğünü ve bunu gururuna yediremediği için öldürdüğünü söyledi.
Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Cihan Haylaz ile 11'inci sınıf öğrencisi R.T. (16) arasında dün okul önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T., yanında bulunan tabancayı çekip, Cihan Haylaz’a ateş etti. Yaralanan Haylaz, kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan R.T., bir süre sonra avukatıyla polis merkezine giderek teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından R.T., adliyeye sevk edildi. R.T.'nin savcılıktaki sorgusunda, Cihan Haylaz tarafından okulda birkaç kez dövüldüğünü, gururuna yediremediği için de cinayeti işlediğini iddia ettiği belirtildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Cihan Haylaz'ın cenazesi ise sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karadere Haydarlar köyünde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Liseli, arkadaşını kendisini dövdüğü için öldürmüşLiseli, arkadaşını kendisini dövdüğü için öldürmüş

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