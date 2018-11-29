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Liseli, arkadaşını kendisini dövdüğü için öldürmüş (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

R.T.

R.T. TUTUKLANDI
R.T.', savcılıktaki sorgusunun ardından okul arkadaşı Cihan Haylaz’ı ‘kastan adam öldürme suçu’nu işlemekten mahkemeye sevk edildi. 16 yaşındaki zanlı R.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kastamonu Cezaevi’ne gönderildi.

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