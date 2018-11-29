Liseli, arkadaşını kendisini dövdüğü için öldürmüş (2)

R.T. TUTUKLANDI\nR.T.', savc\u0131l\u0131ktaki sorgusunun ard\u0131ndan okul arkada\u015f\u0131 Cihan Haylaz\u2019\u0131 \u2018kastan adam \u00f6ld\u00fcrme su\u00e7u\u2019nu i\u015flemekten mahkemeye sevk edildi. 16 ya\u015f\u0131ndaki zanl\u0131 R.T., \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutuklanarak Kastamonu Cezaevi\u2019ne g\u00f6nderildi.Merakla bakt\u0131klar\u0131 yerde korkun\u00e7 bir manzara varAmbulans \u015farampole devrildi; \u015fof\u00f6r ile 2 sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlisi yaral\u0131\u015eanl\u0131urfa'da \u00fczerine televizyon d\u00fc\u015fen \u00e7ocuk \u00f6ld\u00fc
Okuyucu Yorumları 0 yorum