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Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia: Öldürdükten sonra tecavüze etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 13:10 | Son Güncelleme

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, yılbaşı akşamı erkek arkadaşı tarafından bıçaklandıktan sonra yastıkla boğularak öldürülen 17 yaşındaki liseli Ayten Keklik'in babası Erdinç Keklik, "Sanık kızımı öldürdükten sonra hatıralarına saygı duymayıp tecavüz etmiştir" dedi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, yılbaşı akşamı erkek arkadaşı tarafından bıçaklandıktan sonra yastıkla boğularak öldürülen Ayten Keklik cinayetine ilişkin ilk dava 25 Ekim'de görülecek. Ayten Keklik'in Mersin'de yaşayan annesi Huriye Keklik ile babası Erdinç Keklik, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

"İKİ BIÇAK DEĞİŞTİREREK ÖLDÜRDÜ"

İfadesinde cinayet zanlısının kızını öldürdükten sonra tecavüz ettiğini iddia eden baba Erdinç Keklik, "Kızım Ayten 29 Aralık 2017 tarihinde sanık ile görüşmek üzere Burdur'un Ağlasun ilçesine gitmek için bizden izin istedi. Sanık ile birlikte 31 Aralık akşamı yeni yılı birlikte kutlamak üzere döneceklerini söylemişti. Anne ve babası olarak biz buna izin verdik. Polisin araması sonucu kızımızın sanık tarafından öldürüldüğünü öğrendik. Aralarında hiçbir husumet yoktu. Kızımıza zarar vereceğini bilseydik elbette göndermezdik. Sanık kızımı öldürdükten sonra hatıralarına saygı duymayıp tecavüz etmiştir. En ağır cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Annesi Huriye Keklik ise kızının henüz 17 yaşında bir çocuk olduğunu belirterek, "Sanık defalarca bıçaklayarak, acı çektirerek, eziyet ederek, canavarca hisle iki bıçak değiştirerek, kızımızı öldürdü. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

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"TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANMALI"

Olayın tasarlayarak cinayet suçu olduğunu ve bu şekilde yargılanması gerektiğini belirten ailenin avukatı, "Sanık, kendi beyanlarından da anlaşılacağı üzere yaklaşık bir hafta, 10 gün önceden planlayarak Ayten'i öldürmeye karar vermiştir. Kendi beyanlarından anlaşılacağı gibi o kadar çok bıçaklamıştır ki, bıçak eğilmiştir. Maktulün boğazını kesmiş, hala nefes aldığını görünce yastıkla boğmuştur. İddianame tasarlama kısmını atlamıştır. Sadece kasten adam öldürme şeklinde nitelendirmiştir. Oysa ki sanık zaten önceden planladığını ifadelerinde söylüyor. Bu sebeple sanığın bu suçtan yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

31 Aralık 2017 tarihinde, Burdur'un Ağlasun ilçesinin Sakarca Mahallesi’nde öğrencilerin kaldığı 4 katlı binanın son katında meydana gelen olayda, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Posta Hizmetleri Bölümü öğrencisi Furkan K., yılbaşı için kendisini ziyarete gelen Hafsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik'i, önce bıçaklamış ardından yastıkla boğarak öldürmüştü.

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Sesleri duyan apartmandaki diğer öğrencilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, eve giren polis ekipleri, Ayten Keklik'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Zanlı Furkan K.'nin ise bileklerini keserek intihara kalkıştığı belirlenmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ayten Keklik cinayet Burdur

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ÇOCUĞUN TİPE BAK, OTURUŞA BAK, TESBİH SALLAMAYA BAK ...SİZ YAYINLAYIN KABADAYI FİLİMLERİNİ ,KARAKTERİ OLMUŞMAMIŞ VEYA ZAYIF KARAKTERE SAHİP GENÇLER KENDİNİ POLAT SANSIN VURSUN KESSİN BİÇSİN
Aynen katılıyorum. Devletin televizyonu TRT de bile ertuğrul filminin her bölümde kanlı kafa kesme sahneleriyle toplum aynı noktaya sürükleniyor. üstelik cumhurbaşkanı torunum filmin müdavimidir diyor. daha çok çocuk yaştakilerin izlediği bilindiği halde neden sanasürlenmez kanlı sahneler?
Sağolsun kızın annesi kızının 17 yaşında bir çocuk olduğunu öldürüldükten sonra öğrenmiş aferin. 17 yaşımdaki kızınızı elin adamının yanına yollarken aklınız neredeydi ?
17 yaşındaki kızının başka bir erkekle yılbaşı kutlamasına izin verdin oylemi ? iyiymis
seçim öncesi mitinglerde lafta değil...Bu tür suçlarda idam olmalı.
böylelerinin yaşamaması lazım.canilerin yaşam hakkı olmamalı
Aile de ilgisiz, 17 yaşında bir kızın gece yarısı başka bir erkekle ne işi var dışarıda?
allah rahmet eylesin. başa vermesin. yulbaşı kutlamak için erkek arkadaşına göndermek nedir ya?
ülke ne hale gelmiş cinayetler tecavüzler vahşi saldırılar..heyhat heyhat??
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