Liseli Azad'ı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da lise öğrencisi Azad Çiçek'i (17), bıçaklayan, İbrahim Demirel (20) tutuklandı.

Olay, 9 Aralık'ta Seyhan Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11'inci sınıf öğrencisi Azad Çiçek ile karşı okulda eğitim gören İbrahim Demirel arasında önceden 'yan bakma' yüzünden kavga çıktı. Okul çıkışı yolda karşılaşan Çiçek ve Demirel arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde taraflar birbirlerine saldırdı. Demirel ise Çiçek'i boynundan bıçakladı. Yaralanan Çiçek, bir süre koştuktan sonra yere yığıldı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Azad Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Demire ise, suç aleti bıçakla kısa sürede yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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