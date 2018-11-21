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Liseli Barbaros, gözyaşlarıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 17:16 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki okulunun 3'üncü katından düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Liseli Barbaros, gözyaşlarıyla uğurlandı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki okulunun 3'üncü katından düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu'nun cenazesi, toprağa verildi. Barbaros Zülfikaroğlu'nun cenaze töreni sırasında annesi Derya ve babası Rasim Zülfikaroğlu'nun yanı sıra, akrabaları da uzun süre gözyaşı döktü.
Gölcük Ulaşlı Mahallesi’nde bulunan Gölcük Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu, önceki gün saat 15.30 sıralarında 3’üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağı düştü. Yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen Barbaros Zülfikaroğlu, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Barbaros Zülfikaroğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zülfikaroğlu'nun memleketi İzmir'e getirilen cenazesi, Hatay Murat Reis Camii'nde, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Barbaros Zülfikaroğlu'nun annesi Derya ve babası Rasim Zülfikaroğlu'nun yanı sıra akrabaları da uzun süre gözyaşı döktü. Uzun süre tabuta sarılarak fısıldayan baba Rasim Zülfikaroğlu'nu, akrabaları sakinleştirdi.

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Liseli Barbaros, gözyaşlarıyla uğurlandıLiseli Barbaros, gözyaşlarıyla uğurlandıLiseli Barbaros, gözyaşlarıyla uğurlandıLiseli Barbaros, gözyaşlarıyla uğurlandı

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