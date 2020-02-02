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Liseli Beyza, anne ve babasının gözü önünde yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:03 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde annesiyle birlikte tatilden dönen lise öğrencisi Beyza Aygül (16), kendilerini almaya gelen babasının yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde annesiyle birlikte tatilden dönen lise öğrencisi Beyza Aygül (16), kendilerini almaya gelen babasının yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kızları gözlerinin önünde yaşamını yitiren Nürüvet- Ali Aygül çifti, sinir krizi geçirdi.
Efeler Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Beyza Aygül, annesi Nürüvet Aygül ile yarıyıl tatili için gittiği Bilecik'teki akrabalarının yanından bugün saat 09.00 sıralarında Aydın'a döndü. Nürüvet Aygül, kızıyla otogarın dışına çıkıp, Aydın- Muğla karayolu kenarında kendilerini almaya gelecek eşi Ali Aygül'ü beklemeye başladı. Bir süre sonra otomobiliyle gelen babasını gören Beyza Aygül, yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada Aydın'dan Muğla yönüne giden Şakir Çiçek yönetimindeki 09 HG 824 plakalı otomobil, Beyza Aygül'e çarptı. Otomobil, Beyza Aygül'ü altına alıp, yaklaşık 3 metre sürükledi. Gözlerinin önünde kızlarına araba çarpan Aygül çifti, sinir krizi geçirdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beyza Aygül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aygül'ün cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şakir Çiçek, polis merkezine götürüldü.

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