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Liseli Bora ölümünün 2'nci yıl dönümünde unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

 İZMİR'de iki yıl önce alkollü sürücünün otomobille çarpması sonucu ölen 16 yaşındaki Bora Aşçılar, kazanın yaşandığı yerde anıldı.

Liseli Bora ölümünün 2'nci yıl dönümünde unutulmadı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de iki yıl önce alkollü sürücünün otomobille çarpması sonucu ölen 16 yaşındaki Bora Aşçılar, kazanın yaşandığı yerde anıldı. Bora Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri ölümünün 2. yılında Bora'yı anmak için gökyüzüne 'Adalet' yazılı balon bıraktı.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınlarında 2017 yılında meydana gelen kazada, özel Rota Koleji 2'nci sınıf öğrencisi olan Bora Aşçılar, gitar kursuna giderken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Mehmet Emrah K.'nın kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aşçılar, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, sürücü Mehmet Emrah K. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
Dava süreci devam ederken, Bora Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri ölümünün ikinci yıl dönümünde kazanın yaşandığı yerde anma töreni düzenledi. Kazanın yaşandığı yerin yakınında bulunan Göztepe köprüsüne 'Başka Bora'lar ölmesin' yazılı pankart asılırken, anmaya katılanlar ellerindeki 'Adalet' yazılı balonları gökyüzüne bıraktı. Burada bir açıklama yapan baba Osman Aşçılar, sürücünün alkollü olmasına rağmen serbest kalmasını kabul edemediklerini belirterek, "Bora'yı öldüren sürücü alkollü olmasına rağmen iki senedir trafikte. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. İsyanımız büyük. En sonunda Bora'nın yaşamını yitirdiği yerde açlık grevi yapacağım" dedi.
Açıklamanın ardından anma sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Liseli Bora ölümünün 2'nci yıl dönümünde unutulmadıLiseli Bora ölümünün 2'nci yıl dönümünde unutulmadıLiseli Bora ölümünün 2'nci yıl dönümünde unutulmadıLiseli Bora ölümünün 2'nci yıl dönümünde unutulmadı

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