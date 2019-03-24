Liseli Bora ölümünün 2'nci yıl dönümünde unutulmadı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de iki yıl önce alkollü sürücünün otomobille çarpması sonucu ölen 16 yaşındaki Bora Aşçılar, kazanın yaşandığı yerde anıldı. Bora Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri ölümünün 2. yılında Bora'yı anmak için gökyüzüne 'Adalet' yazılı balon bıraktı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınlarında 2017 yılında meydana gelen kazada, özel Rota Koleji 2'nci sınıf öğrencisi olan Bora Aşçılar, gitar kursuna giderken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Mehmet Emrah K.'nın kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aşçılar, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, sürücü Mehmet Emrah K. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.