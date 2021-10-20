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Liseli Boran'ı öldüren arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Çok ağrıma gitti

20.10.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, okul arkadaşı Boran Sönmez'i (16) göğsünden bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi Z.K. polis tarafından yakalandıktan sonra gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. Tutuklanan Z.K.'nın, pedagog eşliğinde savcılıkta alınan ilk ifadesi ortaya çıktı.

Liseli Boran'ı öldüren arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Çok ağrıma gitti

Okul arkadaşı Boran Sönmez'i (16) göğsünden bıçaklayarak öldüren ve olayın ardından kaçan Z.K.'nın dün gece polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmasının ardından emniyette yapılan sorgusunda 'kasten yaralama' suçundan da sabıkası olduğu belirlendi.

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"SÖYLEDİKLERİ ÇOK AĞRIMA GİTTİ"

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Z.K.'nın, pedagog eşliğinde savcılıkta alınan ilk ifadesi ortaya çıktı. İlk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen Z.K.'nın, "Boran Sönmez ile okulda kavga ettik. Kavga sonrasında aramızda küfürleşme yaşandı. Söyledikleri çok ağrıma gitti. Daha sonra garajda tekrar karşılaşınca yine kavga ettik. Bir anda kendime hakim olamadım. Korktuğum için bir süre saklandım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 18 Ekim saat 14.00 sıralarında Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Z.K. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Boran Sönmez okulda bilinmeyen nedenle tartıştı. Okul çıkışında da süren tartışma sonrası Z.K. ile Sönmez, şehirlerarası otobüs terminalinde karşılaştı. Burada taraflar arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran Sönmez'i göğsünden yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Boran Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası kaçan Z. K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Lise öğrencisi Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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cinayet kuşadası Aydın
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