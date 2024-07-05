Liseli çocuğu "Sana musallat oldular" diye kandırıp otelde tecavüz etti! "Cinci hocadan" mide bulandıran sözler: "Sende azmışlık var"

Elektrik işiyle uğraşan Cüneyt Vural muska ve büyü yaptığını öne sürerek Eyüpsultan'da adını duyurdu. Yardım isteyenleri nefesiyle iyileştirdiği söylentileri dilden dile dolaşan adam etrafta 'cinci hoca' olarak anılmaya başladıktan sonra Y.U. adlı liseye giden kız çocuğuna defalarca tecavüz etti. Vural hakkındaki davada dün karar çıktı.

ÇOCUĞU "SANA CİNLER MUSALLAT OLDU" DİYE KANDIRDI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; teyzesi zaman zaman baygınlık geçiren Y.U. 15 yaşındaydı, liseye gidiyordu. Cinlerin musallat olduğu söylenen teyzesi Cüneyt Vural’a götürüldü. Y.U. Vural ile böylelikle tanıştı. Vural, teyzeye okunmuş su ve muska verdi. Y.U.’nun numarasını aldı. Y.U. ile konuşmaya başlayan Vural, ona da cinlerin musallat olduğunu söyledi.

"ERKEK KARDEŞİN RÜYASINDA SENİ GÖRÜYOR"

16 yaşındaki M.A., Cüneyt Vural ile ilk kez Gaziosmanpaşa'da bir kafede buluştu. Oldukça heyecanlı olan M.A.'ya Vural, "Sende 3 harfli var. Sana yardımcı olacağım. İkiz kardeşin rüyasında seni müstehcen olarak görüyor. Erkek kardeşin seni rüyasında görmekten mutlu oluyor ve bu durum seni sarsıyor. Sende azmışlık var ve bunu bir şekilde atman lazım..." şeklinde ifadeler kullandı. M.A.’nın yaşayacağı dehşet de böylelikle başladı.

OTELE GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİ! İĞRENÇ DETAYLAR

Çocukla zaman zaman kafede buluşan Vural, bu görüşmeler ilerledikçe çocuğu Polenezköy'de bulunan bir otele götürdü. Bu otelde başlangıçta taciz olarak başlayan eylemler, daha sonra tecavüze dönüştü. Vural, çocuğu her otele götürdüğünde gözüne gözlük, kafasına şapka taktırdı ve bir otel odasında defalarca kez tecavüz etti.

Y.U., Cüneyt Vural'dan kaçıp kurtulmak istedi. Ancak Vural'ın "varlıklarım (cinlerim) senin peşini bırakmaz" sözlerine inanıp korktu. Yaşadıklarını kimseye anlatamadı. Y.U. bu süreçte arkadaşı M.A.'yı da cinci hoca Cüneyt Vural ile tanıştırdı.

BABA EMNİYETE GİDİP ŞİKAYET ETTİ

Cinci hoca Cüneyt Vural'ın "kerameti" M.A.’nın ailesine yaşananları anlattığı güne, 22 Şubat 2023 tarihinde Emniyet'e yapılan şikayete kadar devam etti. M.A.'nın babası R.A. Eyüpsultan'da bulunan bir karakola giderek çocuğunun kendisine anlattığı istismar gerçeğini anlattı.

24 YIL HAPİS CEZASI ALDI

M.A.’nın ailesinin şikayetiyle Vural’ın hakkında İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada dün karar çıktı. Vural, “Çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Y.U.’ya yönelik eylemleri nedeniyle açılan dava ise devam ediyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





