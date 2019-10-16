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Liseli Cüneyt, kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, lise öğrencisi Cüneyt S.

Liseli Cüneyt, kendini astı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, lise öğrencisi Cüneyt S. (17), ormanlık alanda kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 10.00 sıralarında dolaşanlar, ağaca asılı erkek cesedini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, ölen kişinin, lise öğrencisi Cüneyt S. olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cüneyt S.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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