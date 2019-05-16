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Liseli Dilaver’in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Çorum’da bir parkta silahla vurularak hayatını kaybeden lise öğrencisi 15 yaşında Dilaver Arslan’ın katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Olay, Çöplü mahallesinde meydana geldi.

Liseli Dilaver’in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Çorum’da bir parkta silahla vurularak hayatını kaybeden lise öğrencisi 15 yaşında Dilaver Arslan’ın katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Olay, Çöplü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Namazgah parkında Dilaver Arslan, Özcan Ç., S.S.Ç, Emirkan Y. Oturdukları sıla Aykut S. Adlı genç daha önce aralarında husumet bulunan Burak D. (20) ile telefonda tartışmaya başladı. Telefondaki tartışmanın ardından parka gelen Burak D. ile Aykut S. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Burak D. tüfekle ateş amcası sonucu Dilaver Arslan ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan lise öğrencisi kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu Burak D. ve Aykut S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Burak D. hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla adliyeye sevk edildi. Zanlınan adliyeye sevk edilirken çelik yelek giydirilmesi dikkat çekti.

Liseli Dilaver’in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Liseli Dilaver’in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Liseli Dilaver’in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

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