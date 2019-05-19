Liseli Doğukan kendi kilosunda Avrupa şampiyonu oldu

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan lise öğrencisi ferdi sporcu 16 yaşındaki Doğukan Sermikli, 2017 yılında Kung Fu sporunda Türkiye şampiyonu olduktan sonra, geçen nisan ayında Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenen 5. Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda gençler kategorisinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti. İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi'nde 10'uncu sınıfta okuyan ferdi sporcu Doğukan Sermikli, çok küçükken ağabeyinden görüp merak sardığı Kung Fu sporunu 4 yıldır yapıyor. Hem okulda hem okuldan sonra antrenmanlarına sıkı bir şekilde devam ettiği Kung Fu'ya tutkuyla bağlanan Doğukan, kendisi de 2016'da Avrupa Şampiyonu olan antrenörü Hilal Şen'in desteği ile 2017 ve 2019 Türkiye Şampiyonu oldu. Azmini kaybetmeyip, hedefini yükselten Doğukan, geçen 24 Nisan- 2 Mayıs tarihlerinde Rusya'nın Moskova kentinde düzenlenen 5. Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katılarak 52 kilo alt gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası'nda milli takım ile beraber yarışan Doğukan, hazırlanma sürecinde yaşadığı bir takım zorluklar olmasına rağmen vazgeçmediğini ve başardığını söyledi. Çalışmalarını artırarak Kung Fu yapmaya devam edeceğini ifade eden Doğukan, "Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu olup ülkemi ve annemi daha güzel temsil etmek. Annemi gururlandırdığım için çok mutluyum" dedi.

'ZORLU ANTRENMANLARIN KARŞILIĞINI ALDIM' Şampiyonaya sabah akşam, günde çift antrenman yaparak hazırlandığını belirten Doğukan Sermikli, şunları söyledi: "Okuldan çıktıktan sonra yoğun bir şekilde antrenman yapıyordum. 52 kilo sıkletimde bu sene Türkiye şampiyonu, dünya şampiyonu olan zorlu rakiplerim vardı. Onları tek tek yenerek Türkiye şampiyonu oldum ve milli takımla beraber Avrupa Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandım. İlk defa katılacağım için heyecanlı ve stresliydim. Bunları göz önüne alarak daha fazla antrenman yapmaya başladım. Spor lisesinde okuyorum ve ağırlıklı olarak spor dersleri alıyoruz zaten, oradan çıkıp antrenmana gelmek benim için zorlu bir süreç oldu. 5 saat, 4 saat uyuyordum. Ama yine de yılmadım, Hilal ablamla sabah koşularımı yaptım. Pazar günleri bile erken kalkıp çalıştık. Önümüze zorluklar çıktı fakat bunları aşmayı bilip, maçlara döktük. Sonucunda da Avrupa'da ülkemi temsil ederek bayrağı dalgalandırdım. Zorlu antrenmanların karşılığını Moskova'daki turnuvada aldım. İlk defa gittiğim bir ülkede maça çıkmak çok heyecanlıydı. Orada emeklerimin karşılığını alarak şampiyon oldum. Umarım bundan sonra daha güzel şampiyonluklar kazanırım."