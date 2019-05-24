HABER

Liseli Doğukan, maden işçisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Doğukan Çakır, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınan 500 maden işçisi için yapılan kura çekiminde isminin çıkmasıyla madenci olmaya hak kazandı.

Liseli Doğukan, maden işçisi oldu

Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Doğukan Çakır, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınan 500 maden işçisi için yapılan kura çekiminde isminin çıkmasıyla madenci olmaya hak kazandı.
Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Doğukan Çakır, TTK'ya alınacak 500 maden işçisi için internet üzerinden başvuruda bulundu. Ocak ayında 18 yaşına giren ve şubatta TTK'ya başvuran Çakır, dün gerçekleştirilen kura çekiminde isminin çıktığını, okulda ders sırasında öğrendi. Çakır, kurada isminin çıktığını, babasından telefonda öğrendiğini anlatarak, "Duyunca çok sevindim. Motor ustası olan babam ve ev hanımı olan annem her zaman bana destek oldu. Açık liseden okulumu bitirip, aynı zamanda çalışmak istememe destek verdiler. İlk kurada çıkmadım; ama içimde hep bir umut vardı" diye konuştu.
İşe başlaması durumunda okulunu açık meslek lisesi üzerinden devam ederek, bitireceğini belirten Doğukan Çakır, "Derslerim de iyi. İşe girdiğim takdirde dışarıda lise öğrenimimi tamamlayacağım. Erken yaşta iş hayatına atılıp, kendi ayaklarım üzerimde durabilmek için TTK'ya başvurmaya karar verdim. Bu yaşta bu fırsatı yakaladığım için mutluyum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Liseli Doğukan, maden işçisi olduLiseli Doğukan, maden işçisi olduLiseli Doğukan, maden işçisi olduLiseli Doğukan, maden işçisi oldu

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
(ÖZEL) Uludağ’ın kar sularında yetişen alabalıklar iftar sofrasını süslüyor(ÖZEL) Uludağ’ın kar sularında yetişen alabalıklar iftar sofrasını süslüyor
17 yıl önce ağabeyi ile parka terk edilen genç kızın ailesini Müge Anlı buldu17 yıl önce ağabeyi ile parka terk edilen genç kızın ailesini Müge Anlı buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'deki asansör kazası davasında 16 sanık hakkında beraat kararı

Flaş karar! 16 beraat, 9 sanığa 60'ar bin ceza

Sümela Manastırı restorasyonunda en zor görevi onlar gerçekleştirdi

En zor görevi onlar başardı!

Son dakika: İmamoğlu'nun 'borç ve israf' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Konya'da MHP'li belediye başkanı İhsan Öztoklu'yu kim neden öldürdü?

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul'da son dakika operasyon haberi! 313 tarihi eser ele geçirildi, gözaltılar var

İstanbul'da dev operasyon! 313 tarihi eser...

İstanbul'dan kahreden kaza haberi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İstanbul'dan kahreden haber: 1 polis şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.