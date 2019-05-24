Liseli Doğukan, maden işçisi oldu

Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Doğukan Çakır, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınan 500 maden işçisi için yapılan kura çekiminde isminin çıkmasıyla madenci olmaya hak kazandı.

Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Doğukan Çakır, TTK'ya alınacak 500 maden işçisi için internet üzerinden başvuruda bulundu. Ocak ayında 18 yaşına giren ve şubatta TTK'ya başvuran Çakır, dün gerçekleştirilen kura çekiminde isminin çıktığını, okulda ders sırasında öğrendi. Çakır, kurada isminin çıktığını, babasından telefonda öğrendiğini anlatarak, "Duyunca çok sevindim. Motor ustası olan babam ve ev hanımı olan annem her zaman bana destek oldu. Açık liseden okulumu bitirip, aynı zamanda çalışmak istememe destek verdiler. İlk kurada çıkmadım; ama içimde hep bir umut vardı" diye konuştu.

İşe başlaması durumunda okulunu açık meslek lisesi üzerinden devam ederek, bitireceğini belirten Doğukan Çakır, "Derslerim de iyi. İşe girdiğim takdirde dışarıda lise öğrenimimi tamamlayacağım. Erken yaşta iş hayatına atılıp, kendi ayaklarım üzerimde durabilmek için TTK'ya başvurmaya karar verdim. Bu yaşta bu fırsatı yakaladığım için mutluyum" dedi.