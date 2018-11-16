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Liseli Emine, bir haftadır kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, anadolu lisesi öğrencisi Emine Kuru'dan (17), bir haftadır haber alınamıyor.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, anadolu lisesi öğrencisi Emine Kuru'dan (17), bir haftadır haber alınamıyor. Ailesi, kızlarının kaçırılmış olabileceğini öne sürürken, polis Emine'nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Gönül-Zekeriya Kuru çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Mustafa-Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Emine Kuru, geçen 9 Kasım günü okuldan geldikten sonra evden dışarı çıktı. Akşam dönmeyince annesi Gönül Kuru, kızına telefon açtı. Emine Kuru'nun ağlamaklı sesini duyan anne Gönül Kuru, durumu eşine bildirdi. Kuru çifti, kızlarının kaçırıldığı şüphesiyle Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Ardından Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunan aile, hayatından endişe ettikleri kızlarının bir an önce bulunmasını istedi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, ekipler savcılığın talimatıyla, Kuru'yu kaçırmış olabileceğinden şüphelenilen bir kişinin bulunabileceği 2 farklı evde arama yaptı. Ancak genç kızın izine rastlanılmadı. Polis, Emine Kuru'yu bulmak için arama çalışmasına devam ediyor.

Emine Kuru'nun annesi Gönül Kuru, kızının nerede, hangi şartlar altında olduğunu bilmediklerini ve hayatından endişe ettiklerini belirterek, bir an önce bulunmasını istedi.

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