Liseli Emre Berk, 7 ayda 40 kilo verdi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Obezite ve Diyet Polikliniği'ne başvuran Emre Berk Taşdemir (18), aldığı profesyonel yardımla 7 ayda 40 kilo vererek, 120 kilodan 80'e indi.

Lise öğrencisi Emre Berk Taşdemir, 120 kiloya çıkınca sağlık problemleri yaşamaya başladı. Okuldaki öğretmenin sağlığı için kilo vermesi gerektiğini söyleyip, bu konuda cesaretlendirdiği Emre Berk, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Obezite ve Diyet Polikliniği'ne başvurdu. Emre Berk Taşdemir, aldığı profesyonel yardım ile 7 ayda 40 kilo vermeyi başardı ve ideal kilosu olan 80'e indi.

Arkadaşları tarafından hep kilolu diye nitelendirildiğini belirten Emre Berk, "Bu işi doğru beslenme ile başardım. İradeli bir şekilde bana yazılan programı uyguladım. Bu sayede 40 kilo verdim. Hastanede bana destek olan tüm çalışanlara minnettarım" dedi. Polikliniğe başvurana kadar hep kilolu biri olduğunu söyleyen Emre Berk Taşdemir, "Sağlık problemlerimin ortaya çıkması ile beraber kendimi kötü hissetmeye başladım. Kilolarımla barışık olduğumu kendime telkin ediyordum ve profesyonel yardım almaktan kaçınıyordum. Annem hastanede hemşire olarak görev yapıyor. O da bana devamlı kilo vermem gerektiğini ve profesyonel yardım almamı söylüyordu. Çünkü ailemde diyabet hastalığı mevcut. Annemin ve babamın tüm yakınlarında da diyabet hastalığı var. Bu ekstra bir risk oluşturuyordu benim için. En son tartıldığımda tartıda 120 kilogram yazıyordu. Sanki birisinin 'Artık yeter, bu şekilde gitmez' demesini bekliyormuşum. Okulda çok sevdiğim bir öğretmenim, fazla kilolarımın olduğunu ve artık sağlıklı bir şekilde kilo vermem gerektiğini söyledi. Annemin yönlendirmesiyle İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne geldim. İlk olarak dahiliye polikliniğinde muayene ve tetkiklerim yapıldı. Daha sonra diyet polikliniğinde bana uygun bir beslenme programı çıkarıldı. Bu aşamada çalışanların yaklaşımları beni motive etti" diye konuştu.

'ALIŞVERİŞE ÇIKMAKTAN NEFRET EDERDİM'

Obezite hastasıyken kendine kıyafet yakıştıramadığını anlatan Emre Berk, "Kıyafetlerin üzerime olmadığını gördüğümde alışveriş merkezlerinden üzülerek çıkardım. Şimdi kıyafetlerin üzerime olmaya başlaması beni daha da motive ediyor. Kendime olan güvenim ve saygım geri geldi. Bu süreçte spor yapmayı bir alışkanlık haline getirdim. Başarısız diyet girişimlerim olmuştu ama artık doğru beslenme alışkanlıkları edindim. Yanlış beslenme tarzım nedeniyle bu kadar kilo aldım. Şimdi kendi iradem ve aldığım profesyonel destekle 40 kilo verdim. Eskiden çok abur cubur tüketiyordum. Artık bu tarz yiyecekleri gördüğümde tiksiniyorum" dedi.

'HASTALARIMIZA DOĞRU SAĞLIK ÇÖZÜMLERİ SUNUYORUZ'

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde görevli diyetisyen Emre Ongan da Emre Berk Taşdemir'in kendilerine başvurduğunda, dahiliye uzmanı tarafından insülin direnci teşhisi konulduğunu, ardından başlanılan ilaç tedavisi, tıbbi beslenme tedavisi ve düzenli fiziksel aktivite sonucu ideal kilosuna ulaştığını ve insülin direncinden kurtulduğunu söyledi. Ongan, "Aynı zamanda yüksek olan karaciğer enzim düzeyleri de normal aralıklara indi. Bununla beraber obeziteden kurtularak; şişmanlığın neden olduğu kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklara yakalanma riskini de azalttı" diye konuştu.

'HASTALARIMIZI EKİP OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'

Hastanenin İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammet Ali Kıyak ise obezitenin dünya genelinde beslenme şeklinin de değişmesiyle epidemik bir sağlık sorunu haline geldiğini belirterek, "Obezite, vücut yağ oranının arttığı ve vücut kitle indeksinin 30 ve üzerinde olduğu bir durumdur. Obezite kalp damar hastalıkları pulmoner, endokrin problemler ve kanser için ciddi bir risk faktörü olmasının yanında kozmetik olarak da problem oluşturmaktadır. Obezite hastanemizde multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirilmekte, tetkikleri yapılarak gerekli ise ilaç tedavisi başlanmakta ve tüm hastalara kendisine uygun beslenme tedavisi uygulanmaktadır" dedi.

FOTOĞRAFLI



