HABER

Liseli Enes, tramvayın altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de tramvayın altında kalan lise öğrencisi Enes Küçük (17) vatandaşlar ve 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Liseli Enes, tramvayın altında kaldı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de tramvayın altında kalan lise öğrencisi Enes Küçük (17) vatandaşlar ve 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Devlet Hastanesi-Batıkent Tramvay Ring Hattı seferini yapmakta olan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Enes Küçük'e çarptı. Tramvayın altında kalan Enes Küçük'ü çıkarmak için vatandaşlar seferber oldu. Enes Küçük olay yerine gelen 112 ambulansındaki sağlık ekibi ve vatandaşların yardımı ile tramvay altından yaralı olarak çıkarılıp yakındaki Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Enes Küçük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tramvayı kullanan vatman Cengiz A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
FOTOĞRAFLI

Liseli Enes, tramvayın altında kaldıLiseli Enes, tramvayın altında kaldıLiseli Enes, tramvayın altında kaldıLiseli Enes, tramvayın altında kaldı

PARTNERÜnlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!Ünlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağızElleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız
Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildiZeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.