Liseli Furkan, kaldırımda otururken tabancayla intihar etti

ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, lise öğrencisi Furkan Y. (17), caddede kaldırımda otururken, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, kent merkezindeki Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Furkan Y., iddiaya göre, Köprübaşı Caddesi'nde kaldırıma oturarak, cep telefonuyla görüşme yapmaya başladı. Bu sırada Furkan Y., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkardıktan sonra başına dayayarak, ateşledi. Furkan Y.'nin kanlar içinde kaldırıma yığıldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Furkan Y., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, Furkan Y.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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