HABER

Liseli Furkan yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 19:29 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, lise öğrencisi Furkan Aydoğmuş (16), yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, lise öğrencisi Furkan Aydoğmuş (16), yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.
Merkez Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Furkan Aydoğmuş, okuldan eve döndüğü sırada Turgut Reis Mahallesi'nde yerde cüzdan buldu. Cüzdanı alan Aydoğmuş, içinde 645 TL para, kredi kartı ve kimlikler olduğunu gördü. Aydoğmuş, Atatürk Bulvarı'ndaki valilik önünde görevli polislere durumu anlatarak cüzdanı teslim etti. Polis, cüzdan içinde bulunan bilgilerden sahibi Mehmet Tekintaş'a ulaştı.
Çağrı üzerine gelen Tekintaş'a cüzdan polis tarafından teslim edildi. Cüzdanı bulunduğu için mutlu olan Tekintaş'ın teşekkür için para verme teklifi ise liseli Furkan tarafından kabul edilmedi.
Tekintaş ve olaya tanıklık edenler, liseli Furkan'ı örnek davranışından dolayı kutladı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevapHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevap
Kırmızı ışık faciasına, 8 yıl hapis cezası çıktıKırmızı ışık faciasına, 8 yıl hapis cezası çıktı
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mekvidaşıyla görüştü Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mekvidaşıyla görüştü 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü! Adli kontrolle serbest bırakıldı

Dehşete düşüren şiddet görüntüleri! Adli kontrolle serbest bırakıldı

Apseli dişi çekip ölüme neden olduğu iddia edilen 'sahte diş hekimi' tutuklandı

Diş apsesi ölümünde flaş gelişme!

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu! Instagram çöktü mü? Facebook çöktü mü?

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu!

2 yıldır kayıp olan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

2 yıldır kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Yüzü asitle yakılan Berfin'den mütalaa tepkisi: Benim yerimde kızınız olsaydı

Eski sevgilisi yüzünü asitle yakmıştı! Duruşmada isyan etti

Çocuğu kurtaran polis altınla ödüllendirildi

İntihar girişiminde bulunan çocuğu kurtardı! Polise ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.